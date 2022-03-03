Модульбанк ввел депозиты для бизнеса под 22%

Второго марта Модульбанк предоставил всем клиентам доступ ко вкладам, которыми раньше могли пользоваться только предприниматели с премиальным пакетом ModulBlack, и при этом повысил ставки. Депозит “Овервикенд” оформляется на три дня с пятницы по понедельник по ставке 22% годовых с минимальной суммой от 100 тысяч рублей. Депозит на 1 месяц - по ставке 20% годовых с минимальной суммой от 50 000 рублей, пишет newsnn.ru.
В качестве меры поддержки предпринимателей введен минимальный валютный спред. Бизнесмены, получающие доход в валюте, теперь обязаны продавать 80% выручки в день поступления по текущему курсу. Банк, ориентируясь на биржевые курсы, готов производить обмен в часы работы биржи. Разница между курсами покупки и продажи будет составлять от 0,4% до 1%.
В качестве меры поддержки сотрудников с марта Модульбанк ввел 20%-ную надбавку к зарплатам всех сотрудников, включая работников дочерних компаний. На сегодняшний день в банке трудоустроено свыше тысячи человек.
Банк не стал пересматривать ставки ни по уже выданным кредитам, ни по будущим. В частности, кредит для предпринимателей под залог недвижимости доступен по ставке от 7,9% годовых, а кредит для продавцов маркетплейсов на покупку товара - по ставке 6,5%.
“События последних дней развиваются стремительно: шквал негативных новостей, тревога по поводу новых санкций и внутренних законодательных инициатив, прицельные DDoS-атаки на серверы Модульбанка. Несмотря на это, Модульбанк работает штатно, и мы продолжаем разрабатывать новые меры поддержки предпринимателей”, - сообщил Павел Семенов, член правления банка.
Ранее, в конце февраля, Модульбанк ускорил открытие расчетных счетов в валюте. Теперь открыть счет можно онлайн в течение часа. Банк продолжает в штатном режиме осуществлять внутренние и международные операции в валютах, включая евро и доллар, в том числе обслуживать бизнес-карты - для быстрых и удобных расчетов с заграничными партнерами и конвертации.