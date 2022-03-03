Модульбанк ввел депозиты для бизнеса под 22%

Второго марта Модульбанк предоставил всем клиентам доступ ко вкладам, которыми раньше могли пользоваться только предприниматели с премиальным пакетом ModulBlack, и при этом повысил ставки. Депозит “Овервикенд” оформляется на три дня с пятницы по понедельник по ставке 22% годовых с минимальной суммой от 100 тысяч рублей. Депозит на 1 месяц - по ставке 20% годовых с минимальной суммой от 50 000 рублей, пишет newsnn.ru.