Как прошла ночь на 3 марта в Белгородской области

Вячеслав Гладков в своём утреннем обращении к белгородцам сообщил о том, что ночь на 3 марта в регионе прошла спокойно, без происшествий, а также поблагодарил всех причастных к отправке гуманитарной помощи в приграничные сёла Украины.

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