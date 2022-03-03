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Как прошла ночь на 3 марта в Белгородской области

3 марта 04:52
Фото: Пресс-служба правительства Белгородской области
Вячеслав Гладков в своём утреннем обращении к белгородцам сообщил о том, что ночь на 3 марта в регионе прошла спокойно, без происшествий, а также поблагодарил всех причастных к отправке гуманитарной помощи в приграничные сёла Украины.

Напомним, первая в России колонна гуманитарной помощи мирным жителям Украины отправилась в среду из Белгородской области, людям передали 20 тонн продуктов.

Старики, дети, инвалиды получили возможность принять от нас еду, которая не поступает в населённые пункты, и я рад, что, несмотря на сложную ситуацию, человеческие отношения преобладают над всем остальным. В любой ситуации нужно оставаться людьми.Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Также глава передал свою благодарность отзывчивым белгородцам, которые собирают помощь беженцам и военнослужащим, даже несмотря на то, что они всем обеспечены. Эту помощь власти тоже стараются передавать оперативно.

Сейчас члены правительства работают над анализом текущей экономической ситуации в регионе по отраслям, чтобы определить объёмы необходимой предприятиям помощи. В случае надобности регион попросит дополнительного финансирования у федерального центра.

Белгородцы собрали гуманитарную помощь для мирных жителей Украины
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#Новости#Вячеслав Гладков#Губернатор#Общество
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