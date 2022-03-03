Главный технолог Завода ЖБК-1 получила премию Шухова за инновационные плиты

За 20 лет работы Светлана Степаненко разработала немало продуктов, которые применяются строительными компаниями. И это не только железобетон. Недавно команда технологов завода ЖБК-1 предложила новую линейку тротуарной плитки — гранитмикс, которая полностью соответствует требованиям сегодняшнего экодизайна. В производстве серии применяется специальный гранитный щебень мелкой фракции в облицовочном слое в сочетании с цветовым решением «Color Mix». Это придает изделию натуральную фактуру горной породы.