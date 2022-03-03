Главный технолог Завода ЖБК-1 получила премию Шухова за инновационные плиты

Главный технолог Завода ЖБК-1 Светлана Степаненко стала лауреатом премии имени Владимира Шухова. Светлана Николаевна работает на предприятии более 20 лет. Прошла путь от мастера одела технического контроля до главного технолога. Заслуженную награду эксперт получила за разработку инновационной плиты перекрытия.
«В процессе работы над продуктом команда завода модернизировала оборудование, а также получила патент на полезную модель. Керамзитобетон — материал более легкий, но ничуть не уступает по своей надежности и прочности», — поясняет технолог.
За 20 лет работы Светлана Степаненко разработала немало продуктов, которые применяются строительными компаниями. И это не только железобетон. Недавно команда технологов завода ЖБК-1 предложила новую линейку тротуарной плитки — гранитмикс, которая полностью соответствует требованиям сегодняшнего экодизайна. В производстве серии применяется специальный гранитный щебень мелкой фракции в облицовочном слое в сочетании с цветовым решением «Color Mix». Это придает изделию натуральную фактуру горной породы.
Тренд на натуральность шагнул и в другие проекты. В производство запущена новая линейка детского игрового оборудования, в которой разработаны конструктивные решения с использованием натуральной древесины. Это позволяет сочетать высокие эксплуатационные характеристики и декоративные свойства. Оборудование безопасно для детей.
Контроль качества идет на всех этапах производства: от входящего сырья до выходящей с конвейера продукции. Проверку осуществляет аттестованная лаборатория. Профессионализм и мастерство специалистов Завода ЖБК-1 не единожды подтверждались наградами всероссийских и международных конкурсов, в числе которых «Элита строительного комплекса России».