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Фонд «Алёша» запускает «День открыток» — необычный способ спасать детские жизни!

3 марта 08:46
Фото: Благотворительный фонд помощи нуждающимся "Алёша"
Все знают, как важно делать добрые дела. А фонд «Алёша» придумал для этого оригинальный способ!

С 1 по 11 марта пройдёт акция «День открыток», где каждый сможет спасти детскую жизнь очень необычным способом.

Подопечные фонда «Алёша» — маленькие дети. И сами малыши очень хотели как-то отблагодарить тех, кто им помогает. Фонд решил поддержать детское желание сказать: «СПАСИБО».

Страничка с открытками - https://aleshafond.ru/children/pictures

Детки нарисовали для своих спасителей яркие, красочные, по-настоящему крутые открытки! Просто зайдите на сайт фонда и посмотрите. Если какая-то из них или сразу несколько найдут отклик в вашей душе, то вы сможете получить эту открытку себе. Для этого нужно сделать пожертвование на любую сумму и тогда фонд вышлет вам открытку маленького художника на ваш электронный адрес.

Все собранные средства идут в полном объёме на того малыша, который нарисовал рисунок. Поэтому ценность открытки гораздо больше суммы пожертвования, её цена — это спасённая жизнь маленького человека с тяжелым заболеванием.

Как получить открытку:

  1. Переходите на сайт — https://aleshafond.ru/children/pictures (https://aleshafond.ru/children/pictures?utm_source=partner&utm_medium=article&utm_campaign=pictures)
  2. Выбирайте одну или несколько открыток
  3. Делайте пожертвования на любую сумму
  4. Получите открытку на email (обязательно укажите реальный адрес)

Впереди весна и 8 марта. Такая открытка будет фантастическим подарком с особенным смыслом. Что-то более интересное сложно придумать. К тому же такой открыткой вы делаете сразу два подарка — подопечному фонда, чью жизнь вы спасаете, и человеку, который получит от вас открытку. Идеально! И, кстати, для хорошего подарка повод не нужен.

Участвуйте в акции «День открыток»» с 1 по 11 марте на странице https://aleshafond.ru/children/pictures

#Новости#Общество
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