Фонд «Алёша» запускает «День открыток» — необычный способ спасать детские жизни!

Детки нарисовали для своих спасителей яркие, красочные, по-настоящему крутые открытки! Просто зайдите на сайт фонда и посмотрите. Если какая-то из них или сразу несколько найдут отклик в вашей душе, то вы сможете получить эту открытку себе. Для этого нужно сделать пожертвование на любую сумму и тогда фонд вышлет вам открытку маленького художника на ваш электронный адрес.