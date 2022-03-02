Звуки выстрелов ночью слышали в приграничном районе Белгородской области

В ночь на 2 марта в Грайворонском горокруге местные жители слышали выстрелы. О ситуации в муниципалитете рассказал глава местной администрации Геннадий Бондарев.
По его словам, обстановка в горокруге стабильная. В соцучреждениях усилили антитеррористические меры. Школы с 28 февраля в муниципалитете работают в дистанционном режиме. В детсадах организованы дежурные группы.
На звуки выстрелов ранее жаловались в другом приграничном районе — в Валуйском горокруге. Тогда глава администрации Алексей Дыбов всё объяснил военными учениями на полигоне.
В соцсетях сообщали и о якобы стрельбе в Старом Осколе, в результате которой повредилось окно в жилом доме в частном секторе. Однако оказалось, что повода для беспокойства нет.