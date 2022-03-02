Замначальника белгородского УКС осудили за халатность

Заместителя начальника управления капитального строительства обвинили в халатности. Он подписал акт приёмки вентиляции, которая находилась в нерабочем состоянии. Под его контролем находился ход работ в Чернянской ЦРБ, сумма ущерба — 9 млн рублей.
Как установило следствие, УКС заключило договор со строительной организацией на проведение ремонтных работ в терапевтическом корпусе Чернянской ЦРБ по созданию площадки для больных коронавирусом. Сотрудник управления осуществлял контроль за их ходом в период с апреля по ноябрь 2020 года. По завершении работ по ремонту вентиляции он подписал акт приёмки, однако соответствующую проверку обвиняемый не проводил — на объект он не выезжал.
В итоге суд приговорил должностное лицо к году исправительных работ с удержанием 10% заработка в пользу государства. Также ему запретили работать в госучреждениях в течение 2,5 года.