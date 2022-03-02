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Замначальника белгородского УКС осудили за халатность

2 марта 15:19
Фото: Бел.Ру
Сотрудник управления должен был контролировать ход ремонтных работ в Чернянской ЦРБ. Халатность должностного лица привела к ущербу бюджета в размере 9 млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Заместителя начальника управления капитального строительства обвинили в халатности. Он подписал акт приёмки вентиляции, которая находилась в нерабочем состоянии. Под его контролем находился ход работ в Чернянской ЦРБ, сумма ущерба — 9 млн рублей.

Как установило следствие, УКС заключило договор со строительной организацией на проведение ремонтных работ в терапевтическом корпусе Чернянской ЦРБ по созданию площадки для больных коронавирусом. Сотрудник управления осуществлял контроль за их ходом в период с апреля по ноябрь 2020 года. По завершении работ по ремонту вентиляции он подписал акт приёмки, однако соответствующую проверку обвиняемый не проводил — на объект он не выезжал.

В итоге суд приговорил должностное лицо к году исправительных работ с удержанием 10% заработка в пользу государства. Также ему запретили работать в госучреждениях в течение 2,5 года.

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