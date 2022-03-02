В Белгороде изымут участки возле автохозяйства полиции для строительства дороги

Всего планируют изъять пять участков на улице Красноармейской. Их площадь составляет 67, 74, 557, 618 и 1082 кв. м. На одном из участков находится здание (ул. Красноармейская, 2). В УМВД региона «Бел.Ру» рассказали, что по этому адресу находится автохозяйство полиции.