В Белгороде изымут участки возле автохозяйства полиции для строительства дороги

Posted 2 марта 2022, 08:15
Published 2 марта 2022, 08:15
Modified 1 декабря, 08:03
Updated 1 декабря, 08:03
Согласно официальным документам, участки изымают, чтобы реализовать госпрограмму Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети».
Всего планируют изъять пять участков на улице Красноармейской. Их площадь составляет 67, 74, 557, 618 и 1082 кв. м. На одном из участков находится здание (ул. Красноармейская, 2). В УМВД региона «Бел.Ру» рассказали, что по этому адресу находится автохозяйство полиции.
Информировать главу области об исполнении распоряжения должны к 27 января 2025 года.
Напомним, в правительстве Белгородской области не сообщили, когда пройдёт реконструкция улицы Красноармейской. Власти рассказали, что для работ на данном участке ещё не нашли средств. Поступление финансирования ожидают из вышестоящих бюджетов.
Также пока под вопросом реконструкция путепровода через Кошары.