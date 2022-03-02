bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 марта 2022, 08:15

Published 2 марта 2022, 08:15

Modified 1 декабря, 08:03

Updated 1 декабря, 08:03

В Белгороде изымут участки возле автохозяйства полиции для строительства дороги

2 марта 2022, 08:15
Сюжет
Новости Белгорода
Соответствующее распоряжение подписал глава региона Вячеслав Гладков. Участки для изъятия находятся на улице Красноармейской в Белгороде. Их площади варьируются от 67 до 1082 кв. м.

Согласно официальным документам, участки изымают, чтобы реализовать госпрограмму Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети».

Всего планируют изъять пять участков на улице Красноармейской. Их площадь составляет 67, 74, 557, 618 и 1082 кв. м. На одном из участков находится здание (ул. Красноармейская, 2). В УМВД региона «Бел.Ру» рассказали, что по этому адресу находится автохозяйство полиции.

Информировать главу области об исполнении распоряжения должны к 27 января 2025 года.

Напомним, в правительстве Белгородской области не сообщили, когда пройдёт реконструкция улицы Красноармейской. Власти рассказали, что для работ на данном участке ещё не нашли средств. Поступление финансирования ожидают из вышестоящих бюджетов.

Также пока под вопросом реконструкция путепровода через Кошары.

#Новости#Город#Распоряжение#Новости Белгорода#Эксклюзив#Изъятие#Земельный участок#Белгород#Гладков
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика