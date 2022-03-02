Трое учёных НИУ «БелГУ» стали обладателями премии В. Г. Шухова

Среди награждённых — профессор кафедры факультетской хирургии медицинского института, д. мед. н., доцент Вадим Дмитриев. Он занял первое место в номинации «Инновации в медицине» с темой «Комплексная автоматизированная система поддержки принятия решений в отделении химиотерапии».
Старший научный сотрудник лаборатории механических свойств наноструктурных и жаропрочных материалов научно-исследовательского института материаловедения и инновационных технологий, к. тех. н. Александра Федосеева заняла первое место в номинации «Инновации в сфере технологий биоинженерии и нанотехнологий». Темой её исследования стала разработка нового поколения жаропрочных сталей мартенситного класса, упрочнённых наночастицами, применение которых в качестве элементов котлов, паропроводов, лопаток паровых турбин, роторов и пр. в тепловой энергетике способно обеспечить увеличение КПД угольных энергоблоков нового поколения до 45%.
Второго места в номинации «Инновации в современных технологиях энергоэффективности и энергосбережения» удостоен старший научный сотрудник лаборатории механических свойств наноструктурных и жаропрочных материалов НИИ материаловедения и инновационных технологий, к. тех. н. Роман Мишнев. Темой его исследования стала сталь нового поколения для повышения энергоэффективности теплоэлектростанций.
Награды лауреатам премии вручали сенатор от Белгородской области в Совете Федерации РФ Евгений Савченко и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Как подчеркнул глава региона, несмотря на сложную ситуацию, которая наблюдается в мире сегодня, важно развивать науку и родной регион.
Только так мы сможем обеспечить его стабильное развитие. Наука, производство, их взаимосвязь, выливающаяся в конкретный объём производства, — это ваша заслуга. Благодаря вам наша область смотрит в будущее.Вячеслав Гладков
Обладательница премии Александра Федосеева отметила, что очень приятно получить такую награду в знак признания научных заслуг.
— Это весьма воодушевляет работать более усердно, глубже познавая суть материи, которая нас окружает. Сейчас я продолжаю исследования в области разработки способов повышения жаропрочных свойств наноструктурных мартенситных сталей, предназначенных для изготовления элементов котлов и паропроводов, а также лопаток паровых турбин в энергоблоках последних поколений ТЭЦ. В настоящее время ведётся ряд исследований, нацеленных на подбор термических и термомеханических обработок высокохромистых сталей, направленных на выделение стабильных наночастиц, — поделилась Александра Федосеева.