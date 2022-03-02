Трое учёных НИУ «БелГУ» стали обладателями премии В. Г. Шухова

— Это весьма воодушевляет работать более усердно, глубже познавая суть материи, которая нас окружает. Сейчас я продолжаю исследования в области разработки способов повышения жаропрочных свойств наноструктурных мартенситных сталей, предназначенных для изготовления элементов котлов и паропроводов, а также лопаток паровых турбин в энергоблоках последних поколений ТЭЦ. В настоящее время ведётся ряд исследований, нацеленных на подбор термических и термомеханических обработок высокохромистых сталей, направленных на выделение стабильных наночастиц, — поделилась Александра Федосеева.