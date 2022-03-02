Российские военные взяли под полный контроль украинский Херсон

Он отметил, что гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения и транспорт в Херсоне работают в обычном режиме.
Помимо этого, российские военные вывели из строя аппаратную телевышку в Киеве «в целях пресечения информационных атак против России». Удар нанесён высокоточным оружием по технологическим объектам Службы безопасности Украины и 72-го главного центра психологических операций.
За сутки Воздушно-космические силы РФ поразили 67 объектов военной инфраструктуры. Всего с начала операции цифра достигла 1502.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля. 1 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что группировка Вооружённых сил РФ продолжит специальную военную операцию до достижения поставленных целей.