На директора белгородского ООО «Салют» возбудили уголовное дело

ООО «Салют» обязали исполнить гарантийные обязательства и в рамках муниципального контракта устранить недостатки, которые возникли при эксплуатации общественной территории. Компания не исполнила решение суда. Против директора организации возбудили уголовное дело. Ранее его неоднократно привлекали к административной ответственности.
Решение суда поступило к судебным приставам, сотрудник ведомства предупредил руководство компании об ответственности в случае нарушения судебного решения. Предупреждение на директора не повлияло, тогда пристав прибегнул к принудительным мерам.
С компании взыскали исполнительский сбор в размере 50 тыс. рублей. Также в отношении директора составили административные протоколы. В итоге меры не привели ни к каким результатам, тогда приняли решение о возбуждении уголовного дела.