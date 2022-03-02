Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На директора белгородского ООО «Салют» возбудили уголовное дело

2 марта 13:06
Фото: Бел.Ру
Против директора компании возбудили уголовное дело за неисполнение решения суда. Ранее его привлекали к административной ответственности, сообщает региональное УФССП.

ООО «Салют» обязали исполнить гарантийные обязательства и в рамках муниципального контракта устранить недостатки, которые возникли при эксплуатации общественной территории. Компания не исполнила решение суда. Против директора организации возбудили уголовное дело. Ранее его неоднократно привлекали к административной ответственности.

Решение суда поступило к судебным приставам, сотрудник ведомства предупредил руководство компании об ответственности в случае нарушения судебного решения. Предупреждение на директора не повлияло, тогда пристав прибегнул к принудительным мерам.

С компании взыскали исполнительский сбор в размере 50 тыс. рублей. Также в отношении директора составили административные протоколы. В итоге меры не привели ни к каким результатам, тогда приняли решение о возбуждении уголовного дела.

Материалы по теме
Белгородский СК возбудил уголовное дело после гибели работника на Яковлевском ГОКеВ Белгороде возбуждено уголовное дело из-за упавшего с крыши жестянщикаСК РФ возбудил уголовное дело после падения украинских снарядов в белгородском селе
#Новости#Салют#Судебные приставы#Уголовное дело#Общество
Подпишитесь
Под Белгородом атаке ВСУ подвергся завод. Есть пострадавшие
Сегодня, 18:04
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46