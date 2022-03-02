Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Евросоюз запретил поставлять банкноты евро в Россию

2 марта 12:55
Фото: pixabay.com
ЕС наложил запрет на передачу, поставку и вывоз банкнот евро в Россию. Исключение сделают только для дипломатов или для использования в личных целях физическими лицами.

На официальном сайте Евросоюза опубликовали информацию о том, что ЕС запретил проводить любые операции с банкнотами евро в России. Исключения сделают только для дипломатов или физических лиц, которые будут их использовать в личных целях.

Согласно тексту документа, теперь запрещено продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты евро юридическим, физическим лицам или органам и организациям в России, в частности ЦБ или правительству РФ.

При этом запрет не затронет тех, кому евро будут необходимы для путешествия в Россию. Это также распространяется на ближайших членов семей туристов, если они путешествуют вместе.

Постановление Евросоюза вступит в силу с 12 марта. Подобные санкции ввели из-за начала спецоперации на территории Украины 24 февраля. Напомним, Владимир Путин запретил вывозить из России наличные в сумме более 10 тыс. долларов. Запрет вступил в силу сегодня, 2 марта.

Материалы по теме
США и Евросоюз вели санкции против Владимира Путина На какую категорию россиян санкции повлияют больше всегоИмеющие активы в Белгородской области бизнесмены попали под санкции ЕС
#Новости#Ес#Ввоз#Евро#Россия#Запрет#Экономика
Подпишитесь
Под Белгородом атаке ВСУ подвергся завод. Есть пострадавшие
Сегодня, 18:04
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46