Что делать россиянам, которые застряли за рубежом из-за закрытия аэропортов

Однако россияне застряли не только в зарубежных странах, многие не могут уехать из других городов России из-за закрытых аэропортов. Организованным туристам по-прежнему нужно обращаться к туроператорам, которые сейчас прорабатывают альтернативные способы возвращения туристов. Тем, кто отправится на отдых самостоятельно, необходимо обращаться к представителям авиакомпаний и отелей. Минтранс РФ в свою очередь начал организацию ж/д, автобусных и авиамаршрутов.