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Что делать россиянам, которые застряли за рубежом из-за закрытия аэропортов

2 марта 07:53
Фото: pixabay.com
Многие страны закрыли своё воздушное пространство для России. По данным аналитиков, за границей сейчас может находиться порядка 150 тыс. россиян. Ростуризм выпустил памятку для тех, кто застрял в другой стране.

Застрявшие туристы

После закрытия воздушного пространства в ряде стран у россиян возникли проблемы с тем, как вернуться домой после отдыха. По данным аналитиков, за рубежом на текущий момент может находиться более 150 тыс. туристов из России.

27 тыс. россиян не могут вылететь из стран, которые закрыли своё небо, в частности, из многих европейских государств, США и других. Как сообщает Росавиация, на текущий момент прорабатывается организация гуманитарных рейсов, которая позволит жителям страны вернуться домой. Однако это станет возможным в том случае, если ЕС даст положительный ответ.

Памятка для туристов от Ростуризма

Ростуризм выпустил памятку для тех, кто застрял за рубежом. Если вы находитесь за границей и вам нужно возвращаться домой через закрытые аэропорты, то нужно обращаться к туроператору или к представителям авиакомпании.

К туроператорам могут обращаться организованные туристы, которые приобретали путёвки. Также специалисты рекомендуют скачать приложение «Зарубежный помощник». Тем, кто самостоятельно отправился в другую страну, рекомендуют обратиться к представителям авиакомпаний, в консульство РФ в стране пребывания и установить вышеуказанное приложение.

Кроме того, у туристов есть вариант вернуться домой коммерческими рейсами иностранных авиакомпаний для перелёта в страны, которые не ограничили сообщение с Россией. Ещё можно использовать смешанный маршрут — сначала отправиться на самолёте до пунктов в Латвии, Литве, Польше и Финляндии, а затем пересесть на наземный транспорт.

Для тех, кто застрял в России из-за закрытия аэропортов

Однако россияне застряли не только в зарубежных странах, многие не могут уехать из других городов России из-за закрытых аэропортов. Организованным туристам по-прежнему нужно обращаться к туроператорам, которые сейчас прорабатывают альтернативные способы возвращения туристов. Тем, кто отправится на отдых самостоятельно, необходимо обращаться к представителям авиакомпаний и отелей. Минтранс РФ в свою очередь начал организацию ж/д, автобусных и авиамаршрутов.

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