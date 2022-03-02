Больницу не отдают для раненых военных, а в правительстве ждут нового министра

Posted 2 марта 2022, 16:00
Published 2 марта 2022, 16:00
Modified 1 декабря, 08:14
Updated 1 декабря, 08:14
В СМИ появилась информация о том, что горбольницу № 2 в Белгороде перепрофилировали для приёма военнослужащих, пострадавших в ходе операции на Украине. Эту информацию опроверг министр регионального здравоохранения Андрей Иконников.
По его словам, горбольница продолжает работать в прежнем режиме и, как и раньше, принимает гражданское население. Никаких изменений не произошло.
Ранее с опровержением выступили представители областной клинической больницы.
Евгений Хромов теперь будет руководить корпорацией «Развитие». Об этом 2 марта объявил губернатор Вячеслав Гладков.
Хромов работал в региональном правительстве с августа 2021 года. Был первым заместителем начальника областного департамента экономразвития, а после структурных изменений в правительстве стал министром экономического развития и промышленности.
До Хромова корпорацией «Развитие» с сентября 2021 года руководил Виталий Альжанов.
В ночь на 2 марта неизвестные повредили мемориал «В честь героев Курской битвы» в районе Яковлево. О происшествии сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Пострадали плиты с названием памятника. Полицейские сейчас ищут виновников. Восстановить мемориал обещают в ближайшее время.