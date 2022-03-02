Больницу не отдают для раненых военных, а в правительстве ждут нового министра

Сюжет Вандалы

Горбольница № 2 в Белгороде работает в прежнем режиме, Евгению Хромову подобрали новую должность, а рядом с посёлком Яковлево вандалы повредили посвящённый танкистам памятник.

Опровержение от минздрава В СМИ появилась информация о том, что горбольницу № 2 в Белгороде перепрофилировали для приёма военнослужащих, пострадавших в ходе операции на Украине. Эту информацию опроверг министр регионального здравоохранения Андрей Иконников. По его словам, горбольница продолжает работать в прежнем режиме и, как и раньше, принимает гражданское население. Никаких изменений не произошло. Ранее с опровержением выступили представители областной клинической больницы. Новая должность Хромова Евгений Хромов теперь будет руководить корпорацией «Развитие». Об этом 2 марта объявил губернатор Вячеслав Гладков. Хромов работал в региональном правительстве с августа 2021 года. Был первым заместителем начальника областного департамента экономразвития, а после структурных изменений в правительстве стал министром экономического развития и промышленности. До Хромова корпорацией «Развитие» с сентября 2021 года руководил Виталий Альжанов. Гладков рассказал о новой должности Евгения Хромова Узнать подробнее Осквернение памятника В ночь на 2 марта неизвестные повредили мемориал «В честь героев Курской битвы» в районе Яковлево. О происшествии сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадали плиты с названием памятника. Полицейские сейчас ищут виновников. Восстановить мемориал обещают в ближайшее время. Материалы по теме У Гладкова новый советник из Симферополя, а Россия и Украина начали переговры