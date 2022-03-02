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Posted 2 марта 2022, 16:00

Published 2 марта 2022, 16:00

Modified 1 декабря, 08:14

Updated 1 декабря, 08:14

Больницу не отдают для раненых военных, а в правительстве ждут нового министра

2 марта 2022, 16:00
Сюжет
Вандалы
Горбольница № 2 в Белгороде работает в прежнем режиме, Евгению Хромову подобрали новую должность, а рядом с посёлком Яковлево вандалы повредили посвящённый танкистам памятник.

Опровержение от минздрава

В СМИ появилась информация о том, что горбольницу № 2 в Белгороде перепрофилировали для приёма военнослужащих, пострадавших в ходе операции на Украине. Эту информацию опроверг министр регионального здравоохранения Андрей Иконников.

По его словам, горбольница продолжает работать в прежнем режиме и, как и раньше, принимает гражданское население. Никаких изменений не произошло.

Ранее с опровержением выступили представители областной клинической больницы.

Новая должность Хромова

Евгений Хромов теперь будет руководить корпорацией «Развитие». Об этом 2 марта объявил губернатор Вячеслав Гладков.

Хромов работал в региональном правительстве с августа 2021 года. Был первым заместителем начальника областного департамента экономразвития, а после структурных изменений в правительстве стал министром экономического развития и промышленности.

До Хромова корпорацией «Развитие» с сентября 2021 года руководил Виталий Альжанов.

Гладков рассказал о новой должности Евгения Хромова
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Осквернение памятника

В ночь на 2 марта неизвестные повредили мемориал «В честь героев Курской битвы» в районе Яковлево. О происшествии сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Пострадали плиты с названием памятника. Полицейские сейчас ищут виновников. Восстановить мемориал обещают в ближайшее время.

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#Новости#Общество#Вандалы#Горбольница №2#Памятник#Корпорация развитие#Белгород#Андрей иконников#Евгений Хромов
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