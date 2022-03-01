Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Зеленский заявил, что ракету по центру Харькова запустили из Белгорода

1 марта 11:27
Фото: кадр из видео
Президент Украины в новом обращении утверждает, что россияне ударили по харьковской площади Свободы крылатой ракетой, в результате чего погибли десятки человек.
Сюжет
Харьков

Владимир Зеленский выступил с новым обращением к народу, в котором заявил, что утром 1 марта по Харькову запустили крылатую ракету именно из Белгорода.

Президент Украины считает, что украинский Харьков и российский Белгород всегда были близкими городами во многих смыслах. «Даже граница между ними была условная, только на картах, но точно не в душе. Теперь всё изменилось», — сообщил Зеленский.

Напомним, утром 1 марта ракета взорвалась у здания областной администрации в Харькове. В телеграм-канале «Война с фейками» разобрали происшествие и пришли к выводу, что ракета не могла быть выпущена с российской стороны.

«Война с фейками»: у здания администрации в Харькове упала не российская ракета
Узнать подробнее

Материалы по теме
Жителям Харькова запретили выходить на улицу до окончания военных действийВ центре Харькова снаряд попал в здание областной администрации«Война с фейками»: у здания администрации в Харькове упала не российская ракета
#Новости#Харьков#Ракета#Белгород#Владимир зеленский#Операция на Украине#Политика
Подпишитесь
Под Белгородом атаке ВСУ подвергся завод. Есть пострадавшие
Сегодня, 18:04
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46