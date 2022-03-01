Зеленский заявил, что ракету по центру Харькова запустили из Белгорода

Владимир Зеленский выступил с новым обращением к народу, в котором заявил, что утром 1 марта по Харькову запустили крылатую ракету именно из Белгорода.
Президент Украины считает, что украинский Харьков и российский Белгород всегда были близкими городами во многих смыслах. «Даже граница между ними была условная, только на картах, но точно не в душе. Теперь всё изменилось», — сообщил Зеленский.
Напомним, утром 1 марта ракета взорвалась у здания областной администрации в Харькове. В телеграм-канале «Война с фейками» разобрали происшествие и пришли к выводу, что ракета не могла быть выпущена с российской стороны.