Во Франции заявили о тотальной экономической войне с Россией

“Мейстер” пишет, санкционная риторика Евросоюза не всегда совпадает с поведением их американских союзников. Например, ЕС блокирует авиасообщение на целом субконтиненте, а самолеты США спокойно летают через Россию. Европа пытается отказаться от российских углеводородов и готовится строить терминалы СПГ в Германии, а Соединенные штаты отложили санкции на подобный импорт из России. Более того, из Вашингтона уже негромко заявляют о возможности смягчения санкций при прогрессе в деэскалации на Украине. Авторы канала считают, что такая негибкость еще сильно аукнется самому ЕС.