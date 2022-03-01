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Во Франции заявили о тотальной экономической войне с Россией

1 марта 11:30
Фото: piqsels.com
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что страна развернет в отношении России «тотальную экономическую и финансовую войну». По его словам, россияне расплатятся за ее последствия.

Как передает телеграм-канал “Мейстер”, Ле Мэр заявил, что США и Европа являются самым могущественным экономическим блоком на планете и могут разрушить российскую экономику.

По мнению авторов канала, громкие заявления министра имеют внутриполитические причины. В частности, нынешние власти Франции, включая президента Эмманюэля Макрона, теряют поддержку населения, а их попытки стать миротворцем в ситуации на Украине не дали результатов. Авторы “Мейстера” считают, что борьба с «агрессором» теперь кажется команде Макрона неплохим шансом поправить свое положение перед апрельскими выборами президента страны.

“Мейстер” пишет, санкционная риторика Евросоюза не всегда совпадает с поведением их американских союзников. Например, ЕС блокирует авиасообщение на целом субконтиненте, а самолеты США спокойно летают через Россию. Европа пытается отказаться от российских углеводородов и готовится строить терминалы СПГ в Германии, а Соединенные штаты отложили санкции на подобный импорт из России. Более того, из Вашингтона уже негромко заявляют о возможности смягчения санкций при прогрессе в деэскалации на Украине. Авторы канала считают, что такая негибкость еще сильно аукнется самому ЕС.

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