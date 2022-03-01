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В России резко выросли процентные ставки по ипотеке и кредитам

1 марта 04:19
Фото: Бел.Ру
По данным «Интерфакса», ставки по ипотеке на строящееся и готовое жильё в России с 1 марта поднялись до 19%. По потребительским кредитам они выросли до 21,9–29,9%.

Раньше ставки банков варьировались от 12,9 до 21,7%. А ипотеку выдавали от 11,3% — в последний раз ставки повышались 18 февраля.

О своих намерениях поднять процентные ставки заявили «Райффайзенбанк», «Открытие», «Промсвязьбанк», «Альфа-банк» и другие крупнейшие банки России.

Ставки по льготным ипотечным программам с господдержкой остаются прежними. Уже выданных потребительских и ипотечных кредитов изменения не коснутся.

Напомним, 28 февраля Центробанк поднял ключевую ставку до 20%. Также с 1 марта Сбербанк повысил ставки по депозитам в рублях.

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#Новости#Ипотека#Центробанк#Кредит#Банк#Экономика
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