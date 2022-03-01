В переулке Макаренко в Белгороде построили уникальный детский сад с бассейном

Мы стремились сделать детский сад таким, чтобы он был самым лучшим в городе, чтобы через него у нас была возможность обеспечить равный доступ жителей к дошкольному образованию. Пусть вы живёте не в центре города, зато детский садик здесь не отличается по качеству, а, возможно, и превосходит многие детские сады из центра. Это важный принцип равных возможностей.