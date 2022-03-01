В переулке Макаренко в Белгороде построили уникальный детский сад с бассейном

1 марта глава Белгородской области Вячеслав Гладков проинспектировал окончание строительства нового детского сада. Детский сад «Тридевятое царство» находится в переулке Макаренко, в спальном районе Белгорода. Учреждение рассчитано на шесть групп общей численностью 145 мест.
Мы стремились сделать детский сад таким, чтобы он был самым лучшим в городе, чтобы через него у нас была возможность обеспечить равный доступ жителей к дошкольному образованию. Пусть вы живёте не в центре города, зато детский садик здесь не отличается по качеству, а, возможно, и превосходит многие детские сады из центра. Это важный принцип равных возможностей.
из комментария компании «Трансюжстрой»
Отметим, что строительные работы на объекте, установка инженерных сетей и устройство фасада полностью завершены. Перед открытием прилегающую территорию озеленят и благоустроят. Как отмечают в «Трансюжстрое», над строительством дошкольного учреждения работала отдельная проектная команда, в которую вошли представители управления образования, заведующая детским садом, педагоги, а также детские психологи, дизайнеры и художники. Название «Тридевятое царство» придумали сотрудники детского сада во главе с заведующей.
«Это будет первый детский сад в городе, у которого есть свой собственный фирменный стиль. Его разработало также наше собственное дизайн-бюро. Современный логотип, шрифты и паттерн сформируют его уникальное лицо, эти элементы внедрены в оформление детского сада. И, стоит отметить, что это не дань моде, а условие эстетического развития детей и формирования для них определённого уровня насмотренности и вкуса», — рассказали «Бел.Ру» в компании «Трансюжстрой».
В детском саду оборудовали спортивный и актовый зал, бассейн и учебные кабинеты. Известно, что все стены в здании расписаны местными художниками вручную. Мебель в группах разработала компания «Лидер», сделали её белгородские производители, а отрисовали — дизайнеры застройщика.
Отметим, что весной на территории детского сада создадут специальную клумбу в стилистике фестиваля «Белгород в цвету».
Дети вместе с воспитателями смогут высадить здесь цветы, а позже — собрать собственную композицию и принять участие в следующем цветочном фестивале.
из комментария компании «Трансюжстрой»
Как отметил Вячеслав Гладков, здание детского сада «Тридевятое царство» выгодно отличается от других новых учреждений Белгородской области.
Детский сад был построен в рамках нацпроекта «Демография».