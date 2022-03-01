Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Белгородской области возник ажиотаж из-за гречки

1 марта 08:29
Фото: Бел.Ру
При этом власти и представители торговых сетей утверждают, что полки заполняются своевременно и проблем с наличием крупы нет.

Утром 28 февраля белгородцы начали массово писать в соцсетях о проблемах с наличием гречневой крупы в магазинах. Однако, по словам замгубернатора Юлии Щедриной, запасы гречки в регионе есть. Это же подтвердили и представители торговых сетей, которые отметили, что дополнительных заявок на приобретение продукции нет.

Достаточно своевременно заполняются полки из запасов. Мы принимаем меры, чтобы население не испытывало нужду и не видело пустые полки. Беспокоиться не стоит. Юлия Щедрина

При этом стоит отметить, что продукция от производителей реализуется по разным ценам. В стоимость включается качество продукта и упаковка.

В августе прошлого года средняя цена 1 кг гречки составляла 102,5 рубля. Тогда в росте стоимости обвинили белгородских и брянских перекупщиков. Эксперты же связали подорожание гречки с дефицитом на рынке из-за открытого экспорта, цены на товар за границей, а также сезонной нехватки перевозных мощностей и заводов.

В апреле 2020 года гречка стоила 60,77 рубля за 1 кг. Тогда спрос на крупу возник из-за начавшейся пандемии коронавируса.

Материалы по теме
В Белгороде собирают крупы и тушёнку для нуждающихся жителейВ магазинах Белгородской области имеется повышенный спрос на крупы и бытовую химиюПрокуратура пришла в белгородский магазин после завышения цен на масло и крупы
#Новости#Гречка#Магазин#Крупа#Белгородская область#Эксклюзив#Экономика
Подпишитесь
Под Белгородом атаке ВСУ подвергся завод. Есть пострадавшие
Сегодня, 18:04
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46