В Белгородской области возник ажиотаж из-за гречки

Утром 28 февраля белгородцы начали массово писать в соцсетях о проблемах с наличием гречневой крупы в магазинах. Однако, по словам замгубернатора Юлии Щедриной, запасы гречки в регионе есть. Это же подтвердили и представители торговых сетей, которые отметили, что дополнительных заявок на приобретение продукции нет.
Достаточно своевременно заполняются полки из запасов. Мы принимаем меры, чтобы население не испытывало нужду и не видело пустые полки. Беспокоиться не стоит. Юлия Щедрина
При этом стоит отметить, что продукция от производителей реализуется по разным ценам. В стоимость включается качество продукта и упаковка.
В августе прошлого года средняя цена 1 кг гречки составляла 102,5 рубля. Тогда в росте стоимости обвинили белгородских и брянских перекупщиков. Эксперты же связали подорожание гречки с дефицитом на рынке из-за открытого экспорта, цены на товар за границей, а также сезонной нехватки перевозных мощностей и заводов.
В апреле 2020 года гречка стоила 60,77 рубля за 1 кг. Тогда спрос на крупу возник из-за начавшейся пандемии коронавируса.