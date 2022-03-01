В Белгородской области возник ажиотаж из-за гречки

Утром 28 февраля белгородцы начали массово писать в соцсетях о проблемах с наличием гречневой крупы в магазинах. Однако, по словам замгубернатора Юлии Щедриной, запасы гречки в регионе есть. Это же подтвердили и представители торговых сетей, которые отметили, что дополнительных заявок на приобретение продукции нет.