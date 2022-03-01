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Tele2 запускает тариф c безлимитом на YouTube и доступом к Wink

1 марта 14:39
Фото: Tele2
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил новый премиальный тариф. Его пользователям доступно 50 Гб мобильного интернета, безлимитный контент на YouTube, мессенджеры и соцсети, фильмы от мультимедийного сервиса Wink.

Помимо этого, оператор предложил обновлённый Premium, который теперь включает ещё больше привилегий и дополнительных опций.

Новый тариф Black ориентирован на активных пользователей видеоплатформ с высокой потребностью в дата-трафике. Предложение Tele2 сочетает объёмный пакет мобильных услуг, доступ к контенту от видеосервиса Wink и безлимитный трафик на YouTube.

Тариф включает 50 Гб мобильного интернет-трафика, безлимитные звонки на номера Tele2 и 1000 минут для звонков абонентам других операторов по всей стране. Активные интернет-пользователи смогут смотреть контент YouTube и Wink и общаться в социальных сетях и мессенджерах. Клиентам тарифа доступен безлимитный доступ к Telegram, WhatsApp, Viber, TikTok, «Там-Там», Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассникам». Общение и просмотр видео в социальных сетях не расходует пакет интернета, включённый в тариф.

Помимо этого, оператор обновил тариф «Премиум». Теперь он называется Premium и включает безлимитный трафик в YouTube, популярных соцсетях и мессенджерах, доступ к фильмам Wink и более объёмный пакет мобильных услуг. Это 60 Гб интернета, безлимитные звонки абонентам Tele2 и 2000 минут для звонков на номера других операторов России.

Клиенты премиальных тарифов получат выделенную линию обслуживания. Tele2 позаботилась и о безопасности – пользователи тарифов автоматически будут защищены от нежелательных подписок. Предложения доступны для всех регионов России, где действует сеть Tele2.

Узнать о тарифах можно на сайте tele2.ru или в мобильном приложении оператора.

#Новости#Tele2 белгород#Теле2#Технологии
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