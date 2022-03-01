Tele2 запускает тариф c безлимитом на YouTube и доступом к Wink

Тариф включает 50 Гб мобильного интернет-трафика, безлимитные звонки на номера Tele2 и 1000 минут для звонков абонентам других операторов по всей стране. Активные интернет-пользователи смогут смотреть контент YouTube и Wink и общаться в социальных сетях и мессенджерах. Клиентам тарифа доступен безлимитный доступ к Telegram, WhatsApp, Viber, TikTok, «Там-Там», Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассникам». Общение и просмотр видео в социальных сетях не расходует пакет интернета, включённый в тариф.