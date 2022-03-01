Старооскольцы пожаловались то ли на стрельбу, то ли на фейерверк в частном секторе

По нашей информации, ничего серьёзного там не произошло. Ещё днём 27 февраля жители домов услышали звуки, похожие на фейерверк. Только через день жители одного из домов заметили, что у них разбито стекло. Судя по характеру повреждений, они не могли быть нанесены пулей.