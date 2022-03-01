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Старооскольцы пожаловались то ли на стрельбу, то ли на фейерверк в частном секторе

1 марта 08:42
Фото: телеграм-канал Okoskol
В соцсетях появилось сообщение, что окно в одном из домов повредилось пулей. Полиция проводит проверку.

Жители улицы Смоленской в Старом Осколе утверждают, что ночью 27 февраля слышали стрельбу. Судя по сообщениям очевидцев в соцсетях, стреляли из окон машины. Фото с места происшествия опубликовали в телеграм-канале Okoskol.

В одном из частных домов повредилось стекло. На месте работали полицейские. В УМВД по Белгородской области «Бел.Ру» сообщили, что проводят проверку.

По нашей информации, ничего серьёзного там не произошло. Ещё днём 27 февраля жители домов услышали звуки, похожие на фейерверк. Только через день жители одного из домов заметили, что у них разбито стекло. Судя по характеру повреждений, они не могли быть нанесены пулей.

На звуки выстрелов 27 февраля жаловались и жители Валуек. Тогда глава администрации горокруга Алексей Дыбов объяснил это военно-тактическими учениями на полигоне.

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