Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сообщения о теракте в Белгородской области оказались фейком

1 марта 12:39
Фото: страница Алексея Дыбова в соцсети
1 марта в Валуйках загорелся магазин. В соцсетях люди стали строить разные версии произошедшего, одна из них — теракт. Слухи опровергли в телеграм-канале «Война с фейками. Белгород».

В Валуйках 1 марта загорелось здание магазина «Неваляшка». По информации МЧС, погибших и пострадавших нет. Людей из здания эвакуировали.

Точную причину возгорания пока не установили. В группе «Сплетни города Валуйки» пишут о том, что проблема могла возникнуть из-за проводки.

При этом в соцсетях выдвигали и другие версии произошедшего. Белгородцы писали, что это «теракт» или «фосфорная прилетела».

В телеграм-канале «Война с фейками. Белгород» сообщили, что эта информация недостоверная. В городе действительно произошёл обычный пожар.

Фото: телеграм-канал «Война с фейками. Белгород»

27 февраля, напомним, валуйчане жаловались на звуки выстрелов. Глава горокруга Алексей Дыбов сообщил, что это были учения на военном полигоне.

Панику в соцсетях вызвала и информация о якобы стрельбе в Старом Осколе. Горожане сообщили о том, в одном из домов в частном секторе повредилось стекло. УМВД проводит проверку, однако есть информация, что ничего серьёзного не произошло.

Материалы по теме
Фейк о бунте солдат в Белгороде подделали под твит RTГладков поручил белгородским чиновникам оперативно опровергать фейки«Война с фейками»: у здания администрации в Харькове упала не российская ракета
#Новости#Пожар#Валуйки#Теракт#Белгородская область#Фейк#Общество
Подпишитесь
Под Белгородом атаке ВСУ подвергся завод. Есть пострадавшие
Сегодня, 18:04
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46