Сообщения о теракте в Белгородской области оказались фейком

В Валуйках 1 марта загорелось здание магазина «Неваляшка». По информации МЧС, погибших и пострадавших нет. Людей из здания эвакуировали.
Точную причину возгорания пока не установили. В группе «Сплетни города Валуйки» пишут о том, что проблема могла возникнуть из-за проводки.
При этом в соцсетях выдвигали и другие версии произошедшего. Белгородцы писали, что это «теракт» или «фосфорная прилетела».
В телеграм-канале «Война с фейками. Белгород» сообщили, что эта информация недостоверная. В городе действительно произошёл обычный пожар.
27 февраля, напомним, валуйчане жаловались на звуки выстрелов. Глава горокруга Алексей Дыбов сообщил, что это были учения на военном полигоне.
Панику в соцсетях вызвала и информация о якобы стрельбе в Старом Осколе. Горожане сообщили о том, в одном из домов в частном секторе повредилось стекло. УМВД проводит проверку, однако есть информация, что ничего серьёзного не произошло.