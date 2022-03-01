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Сбербанк увеличил объём ипотеки в январе-феврале почти на 40%

1 марта 14:33
Фото: Сбер
Общий объём выдачи ипотеки по всем программам в январе-феврале 2022 года на 38,9% больше по отношению к аналогичному периоду за прошлый год.

Если с начала 2022 года выдано ипотечных кредитов на общую сумму 402,9 млрд рублей, то за первые два месяца 2021 года общая сумма составляет 289,9 млрд рублей.

В количественном выражении разница составила 12,6% в пользу показателей 2022 года: выдано 129,2 тысячи ипотечных кредитов против 114,6 тысячи кредитов в январе-феврале 2021 года.

Николай Васёв, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик»:

«Мы постоянно развиваем наши ипотечные продукты. Кроме того, в банке действуют выгодные ставки по программам господдержки — ниже установленных в постановлениях правительства РФ. Плюс к действующим низким ставкам по льготным программам мы предоставляем дополнительные дисконты. Например, ставка по ипотеке для семей с детьми составляет 4,7%. Рост интереса к госпрограммам обусловлен расширением ряда программ в 2021 году, в том числе на строительство или покупку частных домов и дополнительными выгодными условиями по ставкам. По льготным программам с начала года мы выдали больше 32,4 тыс. ипотечных кредитов на сумму более 102 млрд рублей».

Лидером по объёму выдачи из программ господдержки в Сбербанке считается «Господдержка-2020». Она была запущена в апреле 2020 года в качестве антикризисной меры в период пандемии. За всё время россияне оформили кредитов на сумму 992,5 млрд рублей.

На втором месте — программа ипотеки для семей с детьми. С 2018 года выдано кредитов на сумму 343 млрд рублей. Третье место у — «Дальневосточной ипотеки» — на 98,2 млрд рублей. По «Сельской ипотеке» Сбербанк выдал кредитов почти на 54,8 млрд рублей.

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Евгений Поливаев, управляющий Белгородским отделением Сбербанка:

«Программы с господдержкой традиционно пользуются спросом. В прошлом году в рамках «Господдержки-2020» мы выдали жителям Белгородской области более 800 жилищных кредитов на 2 млрд рублей. Сумма выдачи по «Семейной ипотеке» достигла 141 млн рублей, по «Сельской ипотеке» — 1 млрд руб. По состоянию на 1 марта СберБанк в штатном режиме продолжает выдавать ипотеку по льготным программам».

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#Новости#Ипотека#Сбер#Экономика
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