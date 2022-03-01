Под Белгородом девушка без водительских прав погибла в ДТП

В Волоконовском районе произошло смертельное ДТП. 19-летняя девушка без водительских прав не справилась с управлением и погибла.
Авария произошла 28 февраля около 16:05 на трассе Верхние Лубянки — Борисовка — Тишанка. Молодая белгородка была за рулём иномарки Chevrolet Cruze. Машина набрала большую скорость, водитель не учла погодные условия, не справилась с управлением и в результате скончалась от полученных травм.
В Белгороде 28 февраля под автобус попали две женщины, получила травмы только одна из них. ДТП произошло в полдень. 42-летний водитель автобуса ехал с улицы Вокзальной, при повороте на Преображенскую не уступил дорогу пешеходам, переходившим дорогу. Он попытался затормозить, в автобусе упала 59-летняя пассажирка. В аварии также пострадала 57-летняя пешеход.
В тот же день утром в Старом Осколе на проспекте Победы 34-летний водитель Toyota Corolla не учёл погодные и дорожные условия, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной ИЖ-2126, которой управлял 58-летний мужчина. В аварии оба водителя получили травмы.