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Под Белгородом девушка без водительских прав погибла в ДТП

1 марта 12:12
Фото: пресс-служба УМВД по Белгородской области
19-летняя белгородка не справилась с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась. Об аварии сообщили в региональном УМВД.

В Волоконовском районе произошло смертельное ДТП. 19-летняя девушка без водительских прав не справилась с управлением и погибла.

Авария произошла 28 февраля около 16:05 на трассе Верхние Лубянки — Борисовка — Тишанка. Молодая белгородка была за рулём иномарки Chevrolet Cruze. Машина набрала большую скорость, водитель не учла погодные условия, не справилась с управлением и в результате скончалась от полученных травм.

В Белгороде 28 февраля под автобус попали две женщины, получила травмы только одна из них. ДТП произошло в полдень. 42-летний водитель автобуса ехал с улицы Вокзальной, при повороте на Преображенскую не уступил дорогу пешеходам, переходившим дорогу. Он попытался затормозить, в автобусе упала 59-летняя пассажирка. В аварии также пострадала 57-летняя пешеход.

В тот же день утром в Старом Осколе на проспекте Победы 34-летний водитель Toyota Corolla не учёл погодные и дорожные условия, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной ИЖ-2126, которой управлял 58-летний мужчина. В аварии оба водителя получили травмы.

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