Под Белгородом девушка без водительских прав погибла в ДТП

В Белгороде 28 февраля под автобус попали две женщины, получила травмы только одна из них. ДТП произошло в полдень. 42-летний водитель автобуса ехал с улицы Вокзальной, при повороте на Преображенскую не уступил дорогу пешеходам, переходившим дорогу. Он попытался затормозить, в автобусе упала 59-летняя пассажирка. В аварии также пострадала 57-летняя пешеход.