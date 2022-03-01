На смену в «Артек» отправятся в марте ещё десять белгородских школьников

Posted 1 марта 2022, 08:27
Published 1 марта 2022, 08:27
Modified 1 декабря, 08:15
Updated 1 декабря, 08:15
Смена в лагере «Артек» начнётся 9 марта. Ещё десять белгородских школьников отправятся на отдых на черноморское побережье.
Поедут в Крым школьники из Белгорода, Старого Оскола, Шебекино и Белгородского района. Ребята добились успехов в учёбе, искусстве, науке, спорте и общественной деятельности. Отбирали школьников по информационной системе «Путёвка» на основе электронного портфолио.
Напомним, в феврале от региона в «Артек» поехали 15 школьников. Ребята отправились на смену 13 февраля. На побережье Чёрного моря белгородские учащиеся провели три недели.