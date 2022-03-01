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На концепцию цветочного оформления Белгорода выделят почти 10 млн рублей

1 марта 16:30
Фото: pixabay.com
Управление муниципального заказа администрации Белгорода ищет подрядчика, который разработает концепцию цветочного оформления города. На работы максимально готовы направить 9,9 млн рублей.

Согласно документам госзакупки, подрядчик должен спланировать и согласовать работы по цветочному оформлению областного центра. На концепцию максимально готовы выделить 9,9 млн рублей.

При разработке исполнитель должен учитывать применение посадочного материала с учётом климатической зоны, многолетних растений, вертикального и горизонтального оформления и эстетичных композиций, современных, антивандальных, экологических материалов. Помимо этого, в концепции должны быть учтены использование официальной айдентики, проводимые в городе мероприятия и работы по уходу за композициями.

Разработать концепцию по цветочному оформлению необходимо с учётом выявленных проблем для создания рационального цветочного оформления территории города, а именно: гармоничного сочетания элементов цветочного оформления с окружением, экономичности создания и эксплуатации, адаптированности к городской среде, сроков цветения и декоративности.

Подрядчик должен разработать перечень и местоположение цветников, клумб и цветочных конструкций на территории Белгорода. Подготовить посадочные ведомости объектов цветочного оформления и ведомостей применяемых материалов, а также указать характеристики и виды названия цветочных культур, используемых в проектах цветников.

Помимо этого, исполнитель должен подготовить эскизные проекты, посадочные и разбивочные чертежи в масштабах для производства работ, ведомости объёмов работ и разработать отдельные цветники общей площадью до 30 000 м².

В рамках договора подрядчик должен определить стилистики цветочного оформления города. Также в его обязанности войдёт разработка основного и дополнительного ассортимента цветочных и кустарниковых растений, подготовка презентационных материалов и разработка отдельных цветочных композиций.

Также исполнитель должен сопроводить разработанную концепцию при согласовании с уполномоченными органами власти, а также при проведении экспертизы.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно до 10 марта.

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