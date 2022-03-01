На концепцию цветочного оформления Белгорода выделят почти 10 млн рублей

При разработке исполнитель должен учитывать применение посадочного материала с учётом климатической зоны, многолетних растений, вертикального и горизонтального оформления и эстетичных композиций, современных, антивандальных, экологических материалов. Помимо этого, в концепции должны быть учтены использование официальной айдентики, проводимые в городе мероприятия и работы по уходу за композициями.