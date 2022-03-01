Имеющие активы в Белгородской области бизнесмены попали под санкции ЕС

ЕС ввёл новый пакет санкций против представителей разных сфер жизни РФ. Ограничения ввели в том числе в отношении пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, министров строительства и ЖКХ и транспорта Ирека Файзуллина и Виталия Савельева, главы «Роснефти» Игоря Сечина, писателя Захара Прилепина и виолончелиста Сергея Ролдугина, телеведущих Тиграна Кеосаяна, Аркадия Мамонтова и Ольги Скабеевой.
Среди бизнесменов в список попали в том числе Алишер Усманов и Алексей Мордашов. Последний в свою очередь заявил, что не понимает, почему против него ввели санкции. Мордашов добавил, что к возникшей геополитической напряжённости не имеет никакого отношения.
Отметим, что оба бизнесмена из санкционного списка ЕС имеют активы в Белгородской области. Яковлевским ГОКом управляет «Северсталь» Мордашова. Компания USM Holdings Усманова представлена в Белгородской области Лебединским ГОКом и ОЭМК.
В санкционный список ЕС ранее попали белгородские депутаты Госдумы Наталия Полуянова, Валерий Скруг, Андрей Скоч и Никита Румянцев.