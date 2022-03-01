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Имеющие активы в Белгородской области бизнесмены попали под санкции ЕС

1 марта 11:39
Фото: «Бел.Ру»
Евросоюз ввёл новый пакет санкций в отношении представителей сфер политики, экономики, культуры и телевидения РФ. В этот раз ограничения распространились в том числе на бизнесменов Алишера Усманова и Алексея Мордашова, сообщает РБК.

ЕС ввёл новый пакет санкций против представителей разных сфер жизни РФ. Ограничения ввели в том числе в отношении пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, министров строительства и ЖКХ и транспорта Ирека Файзуллина и Виталия Савельева, главы «Роснефти» Игоря Сечина, писателя Захара Прилепина и виолончелиста Сергея Ролдугина, телеведущих Тиграна Кеосаяна, Аркадия Мамонтова и Ольги Скабеевой.

Среди бизнесменов в список попали в том числе Алишер Усманов и Алексей Мордашов. Последний в свою очередь заявил, что не понимает, почему против него ввели санкции. Мордашов добавил, что к возникшей геополитической напряжённости не имеет никакого отношения.

Отметим, что оба бизнесмена из санкционного списка ЕС имеют активы в Белгородской области. Яковлевским ГОКом управляет «Северсталь» Мордашова. Компания USM Holdings Усманова представлена в Белгородской области Лебединским ГОКом и ОЭМК.

Оба предпринимателя ранее вошли в рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами.

В санкционный список ЕС ранее попали белгородские депутаты Госдумы Наталия Полуянова, Валерий Скруг, Андрей Скоч и Никита Румянцев.

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#Новости#Ес#Алексей Мордашов#Санкции#Активы#Алишер Усманов#Белгородская область#Экономика
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