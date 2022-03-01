Имеющие активы в Белгородской области бизнесмены попали под санкции ЕС

Среди бизнесменов в список попали в том числе Алишер Усманов и Алексей Мордашов. Последний в свою очередь заявил, что не понимает, почему против него ввели санкции. Мордашов добавил, что к возникшей геополитической напряжённости не имеет никакого отношения.