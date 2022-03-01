Глава района рассказал о пожаре в Валуйках, который тушили семь часов

Пожар возник в начале одиннадцатого утра 1 марта на улице Горького в Валуйках. Загорелись магазин «Неваляшка» и пристроенное к нему другое нежилое здание. Ликвидацию открытого горения объявили в 16 часов, а полностью потушить огонь получилось в 17:42, сообщили в региональном управлении МЧС. Людей эвакуировали, никто не пострадал. Причины происшествия устанавливаются.
Глава Валуйского горокруга Алексей Дыбов записал видеообращение, в котором рассказал подробности о пожаре. Руководил тушением огня лично руководитель управления МЧС Сергей Потапов. Для тушения привлекли 19 автоцистерн, кроме валуйских пожарных, помогали спасатели из Белгорода, Шебекино, Нового Оскола, Волоконовки, Пятницкого, Бирюча, Вейделевки. Удалось спасти соседние здания магазина «Галерея», соцзащиты населения и жилых домов.