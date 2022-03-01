Глава района рассказал о пожаре в Валуйках, который тушили семь часов

Пожар возник в начале одиннадцатого утра 1 марта на улице Горького в Валуйках. Загорелись магазин «Неваляшка» и пристроенное к нему другое нежилое здание. Ликвидацию открытого горения объявили в 16 часов, а полностью потушить огонь получилось в 17:42, сообщили в региональном управлении МЧС. Людей эвакуировали, никто не пострадал. Причины происшествия устанавливаются.