Белгородцам в пятый раз вручили премию имени Шухова

С 2022 года для докторантов и аспирантов вдвое увеличат губернаторские стипендии — теперь они будут составлять 10 тыс. вместо 5 тыс. рублей. На текущий момент в вузах региона учатся свыше 1,5 тыс. аспирантов и 24 докторанта.