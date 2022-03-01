Белгородцам в пятый раз вручили премию имени Шухова

Posted 1 марта 2022, 14:48
Published 1 марта 2022, 14:48
Modified 1 декабря, 08:41
Updated 1 декабря, 08:41
1 марта белгородским учёным вручили премию имени Шухова. Её утвердили в регионе в 2017 году, церемония награждения проходит пятый раз. Вручили белгородцам премии глава региона Вячеслав Гладков и экс-губернатор Евгений Савченко.
Как отметил Гладков, в белгородских вузах создают кадры для будущей инновационной экономики региона. Он подчеркнул, что увеличить ВРП вдвое к 2030 году область сможет с помощью учёных.
Вручили премии 11 белгородцам в различных номинациях, в том числе «Инновации в сфере информационных технологий», «Инновации в строительстве: новые материалы и технологии», «Инновации в медицине».
С 2022 года для докторантов и аспирантов вдвое увеличат губернаторские стипендии — теперь они будут составлять 10 тыс. вместо 5 тыс. рублей. На текущий момент в вузах региона учатся свыше 1,5 тыс. аспирантов и 24 докторанта.
В 2021 году в работу НОЦ «Инновации в АПК» включились четыре региона, общее количество его участников выросло до 74. Портфель технологических проектов НОЦ вырос до 42.