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Posted 1 марта 2022, 14:48

Published 1 марта 2022, 14:48

Modified 1 декабря, 08:41

Updated 1 декабря, 08:41

Белгородцам в пятый раз вручили премию имени Шухова

1 марта 2022, 14:48
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Фотофакт
Награждали учёных губернатор Вячеслав Гладков и сенатор Евгений Савченко. Получили премию в этом году 11 белгородцев, сообщили в региональном правительстве.

1 марта белгородским учёным вручили премию имени Шухова. Её утвердили в регионе в 2017 году, церемония награждения проходит пятый раз. Вручили белгородцам премии глава региона Вячеслав Гладков и экс-губернатор Евгений Савченко.

Как отметил Гладков, в белгородских вузах создают кадры для будущей инновационной экономики региона. Он подчеркнул, что увеличить ВРП вдвое к 2030 году область сможет с помощью учёных.

Вручили премии 11 белгородцам в различных номинациях, в том числе «Инновации в сфере информационных технологий», «Инновации в строительстве: новые материалы и технологии», «Инновации в медицине».

С 2022 года для докторантов и аспирантов вдвое увеличат губернаторские стипендии — теперь они будут составлять 10 тыс. вместо 5 тыс. рублей. На текущий момент в вузах региона учатся свыше 1,5 тыс. аспирантов и 24 докторанта.

В 2021 году в работу НОЦ «Инновации в АПК» включились четыре региона, общее количество его участников выросло до 74. Портфель технологических проектов НОЦ вырос до 42.

#Новости#Наука#Фотофакт
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