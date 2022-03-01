Белгородскую пенсионерку разозлила отправка посылки через мобильное приложение

Мне сказали, что, если посылка не оформлена в телефоне, тогда её отправят авиадоставкой. Я спрашиваю: «Это дороже?» Мне говорят: «Да, дороже». А что мне делать? У меня не было приложения, поэтому пришлось отправлять авиадоставку. А если бы я была глубокой старухой, захотела бы отправить посылку, а пенсия, предположим, была бы 10 тыс. рублей?Людмила