Белгородскую пенсионерку разозлила отправка посылки через мобильное приложение

Posted 1 марта 2022, 14:02
Published 1 марта 2022, 14:02
Modified 1 декабря, 08:54
Updated 1 декабря, 08:54
Пенсионерка Людмила отправляет посылки через четвёртое отделение «Почты России» на улице Губкина. Обычно ей помогают оформлять доставку через приложение «Почта.Ру», но в последний раз такой возможности ей не предоставили.
Мне сказали, что, если посылка не оформлена в телефоне, тогда её отправят авиадоставкой. Я спрашиваю: «Это дороже?» Мне говорят: «Да, дороже». А что мне делать? У меня не было приложения, поэтому пришлось отправлять авиадоставку. А если бы я была глубокой старухой, захотела бы отправить посылку, а пенсия, предположим, была бы 10 тыс. рублей?Людмила
Заплатила за авиадоставку Людмила 900 рублей, разница между обычной доставкой составляет примерно 150 рублей: «Посылка авиадоставкой доходит очень быстро, но в планы мои не входило платить больше. Разница между обычной доставкой и авиа — небольшая, 150 рублей, но это же тоже деньги. Раньше мне помогала женщина оформлять через телефон, а в этот раз мне не сделали этого».
Самостоятельно разобраться в работе приложения «Почта.Ру» у женщины не получается. При входе, по словам Людмилы, требуется пароль, но при его вводе он постоянно оказывается неверным.
Ну что это за «Почта России», которая не может меня обслужить как обычного человека, без телефона? Пусть тогда выделяют им телефон дополнительный. Почему должны страдать отправители?Людмила
За комментарием мы обратились в четвёртое почтовое отделение. Там сообщили, что такая система отправки посылок действует с 2019 года — либо авиадоставка, либо через приложение. В отделении почты также заявили, что если у отправителя нет мобильного приложения, то оформить посылку помогают сотрудники почты.
Сумма же авиадоставки, как сообщили в «Почте России», зависит от того, в какую точку мира будет отправлена посылка.
Мы приносим клиентке свои извинения. Такая ситуация абсолютно недопустима. Клиент может самостоятельно выбрать любой способ доставки отправлений — обычной посылкой или ускоренным EMS-отправлением. Со всеми работниками мы проведём тренинг по стандартам качества сервиса.УФПС Белгородской области
Также в компании «Бел.Ру» рассказали, что с помощью мобильного приложения Почты России можно предварительно оформить и оплатить отправление, быстро найти ближайшее отделение, узнать его актуальный график работы и часы особенной загруженности и даже записаться предварительно. При возникновении у клиентов сложностей сотрудники почтовых отделений всегда могут оказать помощь — установить приложение, зарегистрироваться, рассказать о его возможностях.
Напомним, жалобы на работу отделений «Почты России» в Белгороде начали появляться в начале 2022 года. По словам местных жителей, некоторые отделения работали по сокращённому графику, другие же закрылись и переехали в другое место. Серьёзной проблемой для белгородцев стало закрытие почтового отделения на улице Молодёжной, 2. Отделение переехало на улицу Серафимовича, 68. Теперь, чтобы получить или отправить посылку, людям приходится преодолевать три километра пути до нового места.