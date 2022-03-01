Белгородское «Бутово-Агро» оштрафовали за нарушения на 1 млн рублей

В с/х организации «Бутово-Агро» сотрудники Росприроднадзора нашли 19 нарушений в сфере охраны атмосферного воздуха и обращения с отходами. Предприятие не вело учёт отходов, с нарушениями оформляло экологическую документацию. Кроме этого, отходы собирали вне установленных мест, не было соответствующих паспортов.