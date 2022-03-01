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Белгородское «Бутово-Агро» оштрафовали за нарушения на 1 млн рублей

1 марта 07:04
Фото: пресс-служба Центрально-Чернозёмного межрегионального управления Росприроднадзора
Нарушения касались охраны атмосферного воздуха и обращения с отходами, сообщили в Центрально-Чернозёмном управлении Росприроднадзора. Недочёты обнаружили во время плановой проверки.

В с/х организации «Бутово-Агро» сотрудники Росприроднадзора нашли 19 нарушений в сфере охраны атмосферного воздуха и обращения с отходами. Предприятие не вело учёт отходов, с нарушениями оформляло экологическую документацию. Кроме этого, отходы собирали вне установленных мест, не было соответствующих паспортов.

В итоге юридические и ответственные должностные лица организации оштрафовали в общей сложности на 1 млн рублей.

Согласно системе «СПАРК», ООО «Бутово-Агро» зарегистрировано в селе Бутово Яковлевского горокруга в 2005 году. Предприятие занимается разведением молочного крупного рогатого скота, производством сырого молока. Гендиректор — Надежда Мирошникова. Выручка от продажи в 2020 году составляла 655 млн 460 тыс. рублей, чистая прибыль — 185 млн 813 тыс. рублей.

Отметим, что 45% доли в УК предприятия принадлежит ЗАО «Томмолоко».

Ранее сотрудники Росприроднадзора пришли с проверкой и в ЗАО «Свинокомплекс Короча». В итоге обнаружили 31 нарушение, общая сумма штрафов составила 210 тыс. рублей. Кроме этого, за недочёты в отчётности предприятие «Мираторга» оштрафовали на 1,8 млн рублей.

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