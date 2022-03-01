Белгородская область закупает наблюдательные вышки

Управление ГОЧС Старооскольского горокруга закупает наблюдательные вышки. На эти цели управление готово потратить 256 тыс. рублей из бюджета горокруга. Исполнителя контракта определят 10 марта 2022 года. Контракт будет действовать до 31 мая 2022 года (этот срок включает в себя время поставки товара, приёмки и оплаты).
Вышки будут предназначены для контроля за акваторией пляжа. Конструкция должна быть окрашена. Высота вышки будет составлять не менее 2000 мм, площадь — 2,25 кв. м. Помимо этого, вышки должны быть оборудованы деревянными настилами и крышей.
Напомним, в 2022 году в Белгородской области оборудуют 134 пляжа. На их обустройство выделят 127 млн рублей. Больше всего работ по оборудованию пляжей проведут в Губкинском горокруге и Белгороде.
Места отдыха должны быть подготовлены к 1 апреля.