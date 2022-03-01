Белгородская область закупает наблюдательные вышки

Управление ГОЧС Старооскольского горокруга закупает наблюдательные вышки. На эти цели управление готово потратить 256 тыс. рублей из бюджета горокруга. Исполнителя контракта определят 10 марта 2022 года. Контракт будет действовать до 31 мая 2022 года (этот срок включает в себя время поставки товара, приёмки и оплаты).