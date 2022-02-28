Жители Харькова рассказали, как живут после начала военной операции

Житель Харькова рассказал редакции, что днём обстановка неспокойная — много стреляют. Ночью же ситуация иная — жителям удаётся поспать в своих квартирах, а не в бомбоубежищах. В городе введён комендантский час с 18:00 до 6:00. В это время нельзя выходить на улицу.