Жители Харькова рассказали, как живут после начала военной операции

Житель Харькова рассказал редакции, что днём обстановка неспокойная — много стреляют. Ночью же ситуация иная — жителям удаётся поспать в своих квартирах, а не в бомбоубежищах. В городе введён комендантский час с 18:00 до 6:00. В это время нельзя выходить на улицу.
По словам собеседника, люди паникуют, поэтому полки в магазинах опустели. Он уточнил, что наиболее дефицитными продуктами стали хлеб и питьевая вода, однако радует, что пока не было проблем со связью и электричеством.
Другая жительница Харькова рассказала, что её семье пришлось разделиться из-за происходящих событий. Со слов украинки, она временно проживала в другом городе страны. 23 февраля девушка с грудным ребёнком решила вернуться к мужу в Харьков. Воссоединиться надолго семье не удалось.
Как отмечает украинка, ночью она увидела вспышки из окна и осознала, что происходит. Она решила отправиться к родственникам в Киев, считала, что так будет безопаснее. Муж из Харькова уехать не смог.
В течение четырёх дней молодая мама и её родственники прячутся в подземной парковке. Единственное, что сейчас останавливает девушку, которая работала медиком, от помощи раненым — её ребёнок. Она надеется, что вскоре всё закончится и ей удастся увидеться с супругом.
Напомним, жителям Харькова запретили выходить на улицу до окончания военных действий. Губернатор области Олег Синегубов у себя в соцсетях писал о том, что всех, кого увидят на улице, задержат и проверят на причастность к диверсионным группам.