В Ростуризме рассказали о вывозе россиян, которые не могут уехать из Европы

В настоящее время у россиян, которые улетели в Европу, могут возникать проблемы с возвращением домой в связи с частичным закрытием воздушного пространства. В России, в частности, закрыты некоторые аэропорты. В подобных ситуациях необходимо поддерживать связь с туроператором, поэтому нужно скачать приложение «Зарубежный Помощник» МИД России.