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В Ростуризме рассказали о вывозе россиян, которые не могут уехать из Европы

28 февраля 09:16
Фото: Бел.Ру
Российские авиакомпании готовы выполнить свои обязательства перед пассажирами при условии конструктивных решений авиационных властей европейских стран, сообщает ведомство.

В Ростуризме рассказали о вывозе россиян, которые остались в странах Европы. Многие государства закрыли воздушные пространства для России. Авиакомпании готовы выполнить свои обязательства перед пассажирами и отвезти их домой. Теперь решение за европейскими авиационными властями.

В настоящее время у россиян, которые улетели в Европу, могут возникать проблемы с возвращением домой в связи с частичным закрытием воздушного пространства. В России, в частности, закрыты некоторые аэропорты. В подобных ситуациях необходимо поддерживать связь с туроператором, поэтому нужно скачать приложение «Зарубежный Помощник» МИД России.

Вопросами о вывозе россиян из других стран совместно занимаются МИД, Ростуризм и Росавиация. График сформируют после уточнения количества пассажиров, которым требуется покинуть Европу. Сообщить о возникающих проблемах можно в МИД или Ростуризм.

Напомним, 24 февраля стало известно об отмене всех рейсов из Белгорода. Также ранее сообщалось, что авиационные власти полностью запретили использовать южное воздушное пространство.

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#Новости#Ростуризм#Вывоз#Европа#Люди#Общество
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