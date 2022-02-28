В Ростуризме рассказали о вывозе россиян, которые не могут уехать из Европы

В Ростуризме рассказали о вывозе россиян, которые остались в странах Европы. Многие государства закрыли воздушные пространства для России. Авиакомпании готовы выполнить свои обязательства перед пассажирами и отвезти их домой. Теперь решение за европейскими авиационными властями.
В настоящее время у россиян, которые улетели в Европу, могут возникать проблемы с возвращением домой в связи с частичным закрытием воздушного пространства. В России, в частности, закрыты некоторые аэропорты. В подобных ситуациях необходимо поддерживать связь с туроператором, поэтому нужно скачать приложение «Зарубежный Помощник» МИД России.
Вопросами о вывозе россиян из других стран совместно занимаются МИД, Ростуризм и Росавиация. График сформируют после уточнения количества пассажиров, которым требуется покинуть Европу. Сообщить о возникающих проблемах можно в МИД или Ростуризм.
Напомним, 24 февраля стало известно об отмене всех рейсов из Белгорода. Также ранее сообщалось, что авиационные власти полностью запретили использовать южное воздушное пространство.