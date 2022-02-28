В белгородский санаторий на две недели отправят 386 беременных женщин

Оздоровление в санатории «Красиво» в 2022 году пройдут 386 будущих мам. Лечение осуществляется в рамках нацпроекта «Демография». Находиться в санатории беременные женщины будут в течение двух недель.
В курс включены магнитотерапия, лазеротерапия, фитотерапия, разнообразные ванны, в том числе хвойные и морские, а также лечебная физкультура. Направление на санаторно-курортное лечение выписывает врач, если имеются соответствующие показания.
Получить направления могут беременные женщины на сроке от 12 до 30 недель. При этом они должны быть на учёте в женской консультации.
Реализация программы в регионе стартовала в 2019 году. За это время в санаторий направили порядка 800 будущих мам. В 2022 году на программу выделили 8,5 млн рублей.