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В белгородский санаторий на две недели отправят 386 беременных женщин

28 февраля 08:02
Фото: Бел.Ру
Ежегодное санаторно-курортное лечение проходит в рамках нацпроекта «Демография». Длительность курса составляет 14 дней. Об этом сообщили в областном правительстве.

Оздоровление в санатории «Красиво» в 2022 году пройдут 386 будущих мам. Лечение осуществляется в рамках нацпроекта «Демография». Находиться в санатории беременные женщины будут в течение двух недель.

В курс включены магнитотерапия, лазеротерапия, фитотерапия, разнообразные ванны, в том числе хвойные и морские, а также лечебная физкультура. Направление на санаторно-курортное лечение выписывает врач, если имеются соответствующие показания.

Получить направления могут беременные женщины на сроке от 12 до 30 недель. При этом они должны быть на учёте в женской консультации.

Реализация программы в регионе стартовала в 2019 году. За это время в санаторий направили порядка 800 будущих мам. В 2022 году на программу выделили 8,5 млн рублей.

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