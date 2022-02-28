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В Белгороде эвакуировали людей из девятого лицея

28 февраля 13:47
Фото: Телеграм-канал "Жесть Белгород"
Видео появилось в Telegram-канале «Жесть Белгород». В чём причина эвакуации, в УМВД России по Белгородской области не прокомментировали.

28 февраля лицей № 9 Белгорода эвакуировали. «Бел.Ру» связалось с УМВД России по Белгородской области, однако инцидент в ведомстве не готовы были прокомментировать.

В настоящий момент на месте происшествия работают спецслужбы.

Эвакуации 28 февраля походят по всей стране после анонимных сообщений о минировании.

Фото: Телеграм-канал "Жесть Белгород"

Напомним, что эвакуация сегодня также прошла в отделении МФЦ на проспекте Славы. О причинах инцидента также неизвестно.

Вчера, 27 февраля, в Белгороде эвакуировали ТЦ «Мебельный город», «Сити Молл», «РИО» и кинотеатр «Радуга». По неофициальным данным, в кинотеатр и в ТЦ поступили сообщения о минировании.

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