Россия ограничивает своё воздушное пространство для 36 стран

Россия ввела ответные санкции в отношении ряда государств, которые закрыли своё воздушное пространство для РФ. В список ограничений попали 36 стран мира, пишут в материале.
В список вошли ряд стран Европы, в том числе Франция, Испания, Италия, Германия. Не обошли стороной ограничения Канаду, Кипр, Латвию, Литву, Польшу и другие государства. Ранее они закрыли воздушное пространство для России из-за спецоперации в Донбассе.
Ситуация с самопровозглашёнными республиками начала обостряться 17 февраля. 24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации. В тот же день стало известно, что Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.