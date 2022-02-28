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Россия ограничивает своё воздушное пространство для 36 стран

28 февраля 13:56
Фото: Бел.Ру
РФ ввела ответные санкции ряду стран, которые закрыли небо для российских самолётов после начала спецоперации в Донбассе. Самолёты из опубликованного Росавиацией списка смогут влететь на территорию страны только при наличии спецразрешения.

Россия ввела ответные санкции в отношении ряда государств, которые закрыли своё воздушное пространство для РФ. В список ограничений попали 36 стран мира, пишут в материале.

В список вошли ряд стран Европы, в том числе Франция, Испания, Италия, Германия. Не обошли стороной ограничения Канаду, Кипр, Латвию, Литву, Польшу и другие государства. Ранее они закрыли воздушное пространство для России из-за спецоперации в Донбассе.

Ситуация с самопровозглашёнными республиками начала обостряться 17 февраля. 24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации. В тот же день стало известно, что Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.

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