РАТМ Холдинг: передергивать факты в отношении Тарана недопустимо

С делом Владимира Фалилеева и Андрея Турбина в данный момент связывают генерального директора распределительного центра плодоовощной продукции ООО “Мандарин” Сергея Белоуса и бизнесмена Олега Ярового: партнеров Эдуарда Тарана, сообщает ksonline.ru.
Представители пресс-службы РАТМ Холдинга дали исчерпывающую информацию об их отношениях с Тараном. Там подчеркнули: Олег Яровой никогда НЕ РУКОВОДИЛ АО “Завод “Экран” (актив РАТМ Холдинга), как недостоверно пишут в СМИ. В 2011 году в компании приняли стратегию увеличения производственных мощностей, которая предполагала повышение объемов выпуска стеклотары для алкогольных напитков. На основании долгосрочных целей компании в совет директоров АО “Завод “Экран” был приглашен Олег Яровой как независимый член. В 2019 году он покинул совет директоров АО “Завод “Экран”.
Помимо этого, Таран и Яровой – учредители ООО “Сибирские просторы”, которое направило деньги на развитие межрегионального агропромышленного распределительного центра “Мандарин”. Сейчас у центра 6 независимых друг от друга собственников, включая Белоуса.
“Обсуждать аффилированность учредителей с точки зрения причастности к сомнительным схемам – это значит сознательно и грубо передергивать факты, в нарушение логики, подгоняя таким образом, чтобы сформировать определенное мнение о персоне или компании”, – отметили в пресс-службе. Там также подчеркнули: очевидно, Таран не может отвечать за действия, совершенные когда-то его партнерами или сотрудниками, не связанными с его бизнесом.
МАРЦ “Мандарин” был построен в 2019 году. Фалилеев находился на должности прокурора Новосибирской области с мая 2015-го по ноябрь 2018 года. Андрей Турбин, работающий в прокуратуре с 1982 года, покинул должность заместителя прокурора Новосибирской области в октябре 2018 года.
“Мандарин”, как и ООО “Сибирские просторы”, не является частью активов холдинга. Таран рассматривает его исключительно как объект для личных инвестиций. Операционным управлением распредцентра он никогда не занимался. Иных совместных проектов у Тарана, Ярового и Белоуса нет.
Как заявили в пресс-службе, глава холдинга не считает возможным давать комментарии по поводу ситуации, за которой следят правоохранительные органы. Он надеется, что они дадут ей здравую оценку.