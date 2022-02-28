РАТМ Холдинг: передергивать факты в отношении Тарана недопустимо

Представители пресс-службы РАТМ Холдинга дали исчерпывающую информацию об их отношениях с Тараном. Там подчеркнули: Олег Яровой никогда НЕ РУКОВОДИЛ АО “Завод “Экран” (актив РАТМ Холдинга), как недостоверно пишут в СМИ. В 2011 году в компании приняли стратегию увеличения производственных мощностей, которая предполагала повышение объемов выпуска стеклотары для алкогольных напитков. На основании долгосрочных целей компании в совет директоров АО “Завод “Экран” был приглашен Олег Яровой как независимый член. В 2019 году он покинул совет директоров АО “Завод “Экран”.