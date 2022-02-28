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Порядка 90 домов сменили управляющую компанию в Белгородской области

28 февраля 08:18
Фото: Бел.Ру
Это произошло после анализа работы организаций. Чаще всего УК нарушают нормы технической эксплуатации жилфонда и внутридомового оборудования, а также некачественно предоставляют коммунальные услуги.

На оперсовещании 28 февраля руководитель регионального Госжилнадзора Михаил Бредихин доложил о смене управляющих компаний в многоквартирных домах области. Так, только в Волоконовском районе 52 МКД сменили УК «РСУ» на «УЭР „Мир Сервис“». Организация будет заниматься обслуживанием зданий временно. Так решила местная администрация.

Как добавил Михаил Бредихин, по итогам двух административных нарушений за игнорирование лицензионных требований из реестра лицензий УК «РСУ» исключили все обслуживаемые дома.

Лицензионная комиссия аннулировала все лицензии организации. Документы уже переданы в суд. Для обслуживания назначена временная управляющая компания. Михаил Бредихин

Также после рейтингования в Новооскольском округе появилась альтернативная управляющая организация. В Белгороде по решению собственников 14 домов перешли под управление компаний, которые находятся в «зелёной зоне» в рейтинге Госжилнадзора.

Ознакомиться с полным списком МКД, которые сменили управляющую организацию, можно на картинке ниже.

Фото: правительство Белгородской области

В целом за год в адрес управления поступило 7819 обращений, по которым провели 580 проверок. Надзорные органы выдали 438 предостережений, 303 предписания, а также составлено 192 протокола и 162 постановления об административных правонарушениях.

Также Бредихин перечислил основные нарушения управляющих компаний:

  • нарушение правил и норм технической эксплуатации жилфонда,
  • некачественное предоставление коммунальных услуг,
  • нарушение правил технической эксплуатации внутридомового газового оборудования,
  • нарушение правил пользования жилыми помещениями.

Всего в Белгородской области насчитывается 5637 многоквартирных домов.

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