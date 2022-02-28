Порядка 90 домов сменили управляющую компанию в Белгородской области

На оперсовещании 28 февраля руководитель регионального Госжилнадзора Михаил Бредихин доложил о смене управляющих компаний в многоквартирных домах области. Так, только в Волоконовском районе 52 МКД сменили УК «РСУ» на «УЭР „Мир Сервис“». Организация будет заниматься обслуживанием зданий временно. Так решила местная администрация.
Как добавил Михаил Бредихин, по итогам двух административных нарушений за игнорирование лицензионных требований из реестра лицензий УК «РСУ» исключили все обслуживаемые дома.
Лицензионная комиссия аннулировала все лицензии организации. Документы уже переданы в суд. Для обслуживания назначена временная управляющая компания. Михаил Бредихин
Также после рейтингования в Новооскольском округе появилась альтернативная управляющая организация. В Белгороде по решению собственников 14 домов перешли под управление компаний, которые находятся в «зелёной зоне» в рейтинге Госжилнадзора.
Ознакомиться с полным списком МКД, которые сменили управляющую организацию, можно на картинке ниже.
В целом за год в адрес управления поступило 7819 обращений, по которым провели 580 проверок. Надзорные органы выдали 438 предостережений, 303 предписания, а также составлено 192 протокола и 162 постановления об административных правонарушениях.
Также Бредихин перечислил основные нарушения управляющих компаний:
Всего в Белгородской области насчитывается 5637 многоквартирных домов.