Порядка 90 домов сменили управляющую компанию в Белгородской области

На оперсовещании 28 февраля руководитель регионального Госжилнадзора Михаил Бредихин доложил о смене управляющих компаний в многоквартирных домах области. Так, только в Волоконовском районе 52 МКД сменили УК «РСУ» на «УЭР „Мир Сервис“». Организация будет заниматься обслуживанием зданий временно. Так решила местная администрация.