Металлоинвест повысит доходы сотрудников в 2022 году на 11%

Повышение пройдёт в два этапа: на 5% — в марте–апреле и на 6% — в сентябре–октябре.
На первом этапе повышения, с 1 марта заработная плата вырастет у большинства сотрудников, с 1 апреля — у линейных руководителей и управленческого звена предприятий. Доходы сотрудников Управляющей компании будут повышены с 1 апреля дифференцированно.
Наша цель — быть лидерами в индустрии по уровню доходов сотрудников. Металлоинвест — единственная компания отрасли, которая три года подряд повышает заработную плату дважды в год. Ежегодно доходы сотрудников увеличиваются минимум на 10%, опережая темпы инфляции. Это обеспечивает уверенность в завтрашнем дне, возможность строить планы, развиваться и двигаться вперёд.Назим Эфендиев, генеральный директор Металлоинвеста
В 2021 году доход сотрудников предприятий Металлоинвеста был увеличен дважды. Суммарное повышение по итогам 2021 года с учётом введения новых планов премирования, доплат и надбавок, а также перераспределения фонда оплаты труда, составило около 12%.
Всего, за последние три года рост среднемесячной заработной платы в Компании, в зависимости от предприятия, составил 35–39%.
С 2008 года в Компании действует Типовой коллективный договор, содержащий единые для всех предприятий Металлоинвеста социально-трудовые нормы и гарантии. Договор является актом социального партнёрства и предусматривает взаимные обязательства работодателя и работников Компании.
Сотрудникам Металлоинвеста предоставлен один из лучших социальных пакетов в отрасли. Компания реализует широкий спектр программ для сотрудников, членов их семей и бывших работников. В 2021 году расходы на внутренние социальные программы составили 3,5 млрд рублей.