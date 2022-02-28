Металлоинвест повысит доходы сотрудников в 2022 году на 11%

Наша цель — быть лидерами в индустрии по уровню доходов сотрудников. Металлоинвест — единственная компания отрасли, которая три года подряд повышает заработную плату дважды в год. Ежегодно доходы сотрудников увеличиваются минимум на 10%, опережая темпы инфляции. Это обеспечивает уверенность в завтрашнем дне, возможность строить планы, развиваться и двигаться вперёд.Назим Эфендиев, генеральный директор Металлоинвеста