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Концерт Валерия Меладзе отменили в Белгороде

28 февраля 09:54
Фото: pixabay.com
Планировалось, что выступление состоится 28 февраля. Однако концерт в итоге перенесли на новую дату. Как сообщили БЭИ в ДК «Энергомаш», связано это с тем, что артист охрип.

В Белгороде 28 февраля планировался концерт Валерия Меладзе. Мероприятие должны были провести в ДК «Энергомаш».

Однако концерт всё же не состоится. Как сообщает БЭИ, тем, кто купил билеты, объяснили, что связано это с эпидобстановкой. В то же время в ДК «Энергомаш» заявили, что Валерий Меладзе охрип.

На сайте продажи билетов artzvezdy.ru уже указано, что концерт в Белгороде перенесут на 31 мая 2022 года.

Ранее выступление Валерия Меладзе перенесли в Воронеже. Концерт должен был состояться 27 февраля, новую дату ещё не определили.

Напомним, что концерты, как и другие культурные мероприятия, не входят в ограничения по ковиду. Об этом ранее рассказала главный санитарный врач Белгородской области Елена Оглезнева. Проведение дискотек на начало февраля в регионе было под запретом.

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