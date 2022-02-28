Концерт Валерия Меладзе отменили в Белгороде

В Белгороде 28 февраля планировался концерт Валерия Меладзе. Мероприятие должны были провести в ДК «Энергомаш».
Однако концерт всё же не состоится. Как сообщает БЭИ, тем, кто купил билеты, объяснили, что связано это с эпидобстановкой. В то же время в ДК «Энергомаш» заявили, что Валерий Меладзе охрип.
На сайте продажи билетов artzvezdy.ru уже указано, что концерт в Белгороде перенесут на 31 мая 2022 года.
Ранее выступление Валерия Меладзе перенесли в Воронеже. Концерт должен был состояться 27 февраля, новую дату ещё не определили.
Напомним, что концерты, как и другие культурные мероприятия, не входят в ограничения по ковиду. Об этом ранее рассказала главный санитарный врач Белгородской области Елена Оглезнева. Проведение дискотек на начало февраля в регионе было под запретом.