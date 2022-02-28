Как уехать из России во время спецоперации на Украине

Также стоит помнить, что закрытие воздушного пространства не означает, что в страну невозможно попасть — можно отправиться через другое государство или на другом виде транспорта. Никуда не делась и пандемия коронавируса. У многих государств до сих пор есть ограничения, связанные с ковидом. С ними необходимо ознакомиться до начала путешествия.