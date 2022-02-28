Как уехать из России во время спецоперации на Украине

Posted 28 февраля 2022, 12:45
Published 28 февраля 2022, 12:45
Modified 1 декабря, 08:12
Updated 1 декабря, 08:12
После начала военной операции многие государства в знак протеста закрыли своё воздушное пространство для российских самолётов. Однако покинуть территорию России всё ещё можно. В издании написали о том, какие санкции ввели против страны, а также о том, как можно уехать из России во время их действия.
Санкции коснулись ведения бизнеса в различных валютах, в том числе долларах и евро. У РФ будут ограничены возможности в отрасли высоких технологий, в планах снижение импорта высокотехнологичной продукции вдвое. Также некоторые страны закрыли воздушное пространство для россиян.
В итоге теперь жители страны не могут улететь в Польшу, Чехию, Болгарию, Эстонию и Латвию. Глава Минэкономики Эстонии Таави Аас попросил балтийских коллег поддержать инициативу, чтобы отрезать России путь в Европу, о таких же мерах говорили и в Румынии.
26 февраля власти Болгарии запретили полёты всех типов самолётов, лицензия на которые выдана в России. Со стороны Великобритании под санкции сначала попал «Аэрофлот», однако 26 февраля глава Минтранспорта Великобритании Грант Шаппс заявил о запрете всех частных рейсов из России. РФ ответила западным странам аналогичными мерами. Теперь для перелётов требуется специальное разрешение Росавиации.
Авиаперевозчик S7 Airlines прекратил все рейсы в Европу, ограничения продлятся до 13 марта. Однако на дату после этого дня приобрести билеты тоже нельзя. Это касается множества городов, в том числе Берлина, Мюнхена, Милана и т. п. Пока прорабатывается вопрос о возможности запуска части рейсов, которые будут облетать запрещённые территории.
Тем не менее попасть из России в Европу всё-таки можно. Сейчас рейсы облетают закрытые государства, из-за этого увеличивается время полёта. Директор компании «Авиапорт» Олег Пантелеев уточнил, что в Западную Европу можно попасть через Балтику и Германию, а также через Чёрное море, огибая Украину и Молдавию.
Что касается повышения стоимости билетов в условиях санкций, пока следует ожидать роста цен на 2–4 тыс. рублей. Учитывать при этом стоит спрос на рынке. На текущий момент для туристов доступны Куба, Египет, Арабские Эмираты, Турция, Кипр, Тунис и Греция. Некоторые из этих направлений не пользуются популярностью из-за дороговизны билетов, санкции в данном случае ни при чём.
Также стоит помнить, что закрытие воздушного пространства не означает, что в страну невозможно попасть — можно отправиться через другое государство или на другом виде транспорта. Никуда не делась и пандемия коронавируса. У многих государств до сих пор есть ограничения, связанные с ковидом. С ними необходимо ознакомиться до начала путешествия.
Напомним, что для белгородцев возможность улететь из города закрыта как минимум до 2 марта. С 24 числа все авиарейсы из городского аэропорта отменили в связи с началом военной операции на Украине. Но можно воспользоваться поездом для поездки в Москву, откуда улететь будет проще.