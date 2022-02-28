Как фармацевту обезопасить себя от токсичных покупателей

Медицинским работникам всегда было тяжело: знать нужно всё и даже больше, общаться — много, а вот получать благодарность за свою деятельность получается не всегда. Не легче быть и аптечным работником, довольно часто приходится выступать лечащим врачом, советовать препараты даже токсичным покупателям.
У этой профессии есть и много преимуществ, фармацевты считаются очень востребованными, их работа стабильна. Поэтому поговорим о том, как справиться с токсичными посетителями, особенно когда ты новичок.
Есть три основных вида токсичных покупателей
1. Слишком требовательный
Когда человек знает, чего он хочет — это хорошо. Но когда недовольство из-за необоснованно завышенных ожиданий передаётся на всё (аптеку, сотрудника, лекарство и так до бесконечности), становится сложно.
2. Фанат конфликтов по поводу и без
Такие люди есть везде, не только среди покупателей. Они могут начать ссору с кем угодно. Такое хобби. Как правило, они ничего не покупают, только портят настроение (и нервы).
3. Просто невоспитанный человек
Этот тип очень похож на фаната конфликтов, но здесь проблемы происходят не из-за удовольствия покупателя от споров, а от недостатка культуры. Человек может действительно обидеться за то, что вы не улыбнулись, не сделали скидку или что-то ещё.
Взаимодействие с токсичными покупателями
Всех токсиков объединяют несколько вещей, которые явно не скрашивают жизнь фармацевта: драматизм, желание повышенного внимание к себе, манипуляции и неуважение к другим людям. Долго взаимодействовать с такими людьми очень сложно. Чтобы не сойти с ума, важно понять, что проблема — не в вас.
А также следовать некоторым общим рекомендациям при общении с токсичными посетителями (можно использовать и в личной жизни):
Конечно, важно помнить о том, что вы находитесь на работе. Но если вас просят о чём-то, в чём вы не можете помочь — отказывайте. Например, сделать необоснованную скидку, дать номер телефона, продать одну таблетку из пачки и т. д.
Границы, которые покупателям нельзя нарушать. Чаще всего это переход на личности и оскорбления.
Очень важно помнить, что вы находитесь на рабочем месте и не поддаваться настроению клиента. Внимательно слушайте человека. Не вступайте в страшный спор, который для вас будет иметь гораздо больше последствий, чем для покупателя.
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