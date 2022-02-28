Как фармацевту обезопасить себя от токсичных покупателей

Медицинским работникам всегда было тяжело: знать нужно всё и даже больше, общаться — много, а вот получать благодарность за свою деятельность получается не всегда. Не легче быть и аптечным работником, довольно часто приходится выступать лечащим врачом, советовать препараты даже токсичным покупателям.