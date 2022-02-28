Белгородская область вошла в топ-20 регионов с низкой безработицей

Белгородская область вошла в двадцатку регионов с самым низким уровнем безработицы. Согласно исследованию, в области насчитывается 3,6% на четвёртый квартал 2021 года. Количество безработных уменьшилось на 1,4 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Среднее время поиска работы при этом составило почти пять месяцев (на третий квартал 2021 года).