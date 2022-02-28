Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородская область вошла в топ-20 регионов с низкой безработицей

28 февраля 14:05
Фото: Бел.Ру
Регион вошёл в топ-20 субъектов страны с самыми низкими показателями безработицы. Данные исследования опубликовало РИА «Новости».

Белгородская область вошла в двадцатку регионов с самым низким уровнем безработицы. Согласно исследованию, в области насчитывается 3,6% на четвёртый квартал 2021 года. Количество безработных уменьшилось на 1,4 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Среднее время поиска работы при этом составило почти пять месяцев (на третий квартал 2021 года).

В лидеры рейтинга выбился Санкт-Петербург, где безработица составила всего 1,5%. На втором месте расположился ЯНАО с показателем в 1,8%. Замыкает тройку лидеров ХМАО — 2,1%. Москва при этом находится только на четвёртом месте с показателем в 2,3%.

Регионами-аутсайдерами в свою очередь стали Северная Осетия и Дагестан — 12,1% и 13,6% соответственно. Самый высокий уровень безработицы отмечают в Ингушетии — 30%. При этом по России средний показатель безработицы равняется 4,3%. На поиски работы россияне тратят порядка 6,5 месяца.

Что касается регионов Черноземья, то ниже уровень безработицы по сравнению с Белгородской только в Брянской и Курской областях. В число безработных входят 3,2% населения Брянской и 3,5% Курской областей.

Материалы по теме
Уровень безработицы в Белгородской области оказался самым высоким в ЧерноземьеВ России хотят изменить порядок выплаты пособий по безработицеБольше 3000 белгородцев получают пособие по безработице
#Новости#Рейтинг регионов#Безработица#Экономика
Подпишитесь
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
В Белгороде УК заставляла жильцов покупать скамейки в подвал
Вчера, 19:59