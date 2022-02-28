Белгородская область вошла в топ-20 регионов с низкой безработицей

Белгородская область вошла в двадцатку регионов с самым низким уровнем безработицы. Согласно исследованию, в области насчитывается 3,6% на четвёртый квартал 2021 года. Количество безработных уменьшилось на 1,4 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Среднее время поиска работы при этом составило почти пять месяцев (на третий квартал 2021 года).
В лидеры рейтинга выбился Санкт-Петербург, где безработица составила всего 1,5%. На втором месте расположился ЯНАО с показателем в 1,8%. Замыкает тройку лидеров ХМАО — 2,1%. Москва при этом находится только на четвёртом месте с показателем в 2,3%.
Регионами-аутсайдерами в свою очередь стали Северная Осетия и Дагестан — 12,1% и 13,6% соответственно. Самый высокий уровень безработицы отмечают в Ингушетии — 30%. При этом по России средний показатель безработицы равняется 4,3%. На поиски работы россияне тратят порядка 6,5 месяца.
Что касается регионов Черноземья, то ниже уровень безработицы по сравнению с Белгородской только в Брянской и Курской областях. В число безработных входят 3,2% населения Брянской и 3,5% Курской областей.