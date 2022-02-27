Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Русский Синатра» и классика: в Белгороде начался музыкальный фестиваль Струлёва

27 февраля 17:33
Фото: Анастасия Федосеенко/Бел.Ру
Международный фестиваль проходит в филармонии уже в десятый раз. В этом году для белгородцев выступят культовые оперные певцы и музыканты. Как прошло открытие одного из главных культурных событий года — в этом материале.

26 февраля в Белгородской филармонии состоялось торжественное открытие музыкального фестиваля BelgorodMusicFest «Борислав Струлёв и друзья». Крупнейшее музыкальное событие проходит в Белгороде уже в десятый раз.

Хочу вам сказать огромное спасибо за внимание. Все эти музыканты, которые съезжались на Белгородчину, несли добро и понимание. За 10 лет мы смогли создать невероятную ауру любви к искусству. Каждый год мы стараемся привезти новых талантливых артистов. Искусство спасёт нашу жизнь. Борислав Струлёв, арт-директор фестиваля, вилолончелист-продюссер

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что в этом году регион намерен реализовать новый проект под руководством Борислава Струлёва. Что именно за мероприятие планируют организовать власти, глава региона решил не уточнять, однако отметил, что у белгородцев глубока любовь к классике.

Проводим его в очень непростое время, но у нас не было сомнений в том, что он нужен. Сегодняшний фестиваль сделает всё, чтобы в этот период времени для нашей станы и Украины его вместе пройти. Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Фото: Анастасия Федосеенко/Бел.Ру

Фестиваль открыл симфонический оркестр Белгородской государственной филармонии под управлением дирижёра театра «Новая Опера» Василия Валитова. Музыканты исполнили произведения Баха, Сартори, Вивальди и даже отрывки из песен популярной группы Imagine Dragons.

Второе отделение концерта было посвящено джазу. Его белгородцам представил ансамбль «Мелодия» Георгия Гараняна. Зажигательные звуки джаза никого не могли оставить равнодушным — слушатели пританцовывали и щёлкали пальцами, задавая ритм джазменам.

Поразил всех вокал Мариам Мерабовой. Она считается одной из лучших исполнительниц джаза. Вместе с ансамблем также выступил «русский Фрэнк Синатра» Дмитрий Носков. Он не стеснялся на сцене и создал атмосферу бара — во время исполнения песни культового американца он закурил электронную сигарету и выпил виски.

Фото: Анастасия Федосеенко/Бел.Ру

Фестиваль продлится до 5 марта. В его рамках пройдёт конкурс молодых талантов, членами жюри которого станут сам Борислав Струлёв, пианист Александр Веришинин, скрипач Граф Муржа, худрук Белгородской филармонии Евгений Алешников, оперная певица Яна Бесядынская и кларнетист Дмитрий Хегай.

Широкой публике представят оперный концерт с участием симфонического и камерного оркестров, кинопоказ фильма «Красный призрак» и творческую встречу с его режиссёром Андреем Богатырёвым.

Стоит отметить, что за 10 лет фестиваля в нём приняли участие 150 артистов из 15 стран. Их концерты посетили более 20 тысяч зрителей, отмечают в филармонии.

Материалы по теме
Борислав Струлёв: Мы обязательно встретимся!«Ирония судьбы» по-японски и Борислав Струлёв с оркестром открыли BelgorodMusicFestВ карьере СГОКа прошёл концерт с участием виолончелиста Борислава Струлёва
#Новости#Филармония#Борислав Струлёв#Белгородская область#Культура#Видеофакт#Новости Белгорода#Фоторепортаж#Эксклюзив
Подпишитесь
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
В Белгороде УК заставляла жильцов покупать скамейки в подвал
Вчера, 19:59