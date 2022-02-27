«Русский Синатра» и классика: в Белгороде начался музыкальный фестиваль Струлёва

26 февраля в Белгородской филармонии состоялось торжественное открытие музыкального фестиваля BelgorodMusicFest «Борислав Струлёв и друзья». Крупнейшее музыкальное событие проходит в Белгороде уже в десятый раз.
Хочу вам сказать огромное спасибо за внимание. Все эти музыканты, которые съезжались на Белгородчину, несли добро и понимание. За 10 лет мы смогли создать невероятную ауру любви к искусству. Каждый год мы стараемся привезти новых талантливых артистов. Искусство спасёт нашу жизнь. Борислав Струлёв, арт-директор фестиваля, вилолончелист-продюссер
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что в этом году регион намерен реализовать новый проект под руководством Борислава Струлёва. Что именно за мероприятие планируют организовать власти, глава региона решил не уточнять, однако отметил, что у белгородцев глубока любовь к классике.
Проводим его в очень непростое время, но у нас не было сомнений в том, что он нужен. Сегодняшний фестиваль сделает всё, чтобы в этот период времени для нашей станы и Украины его вместе пройти. Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Фестиваль открыл симфонический оркестр Белгородской государственной филармонии под управлением дирижёра театра «Новая Опера» Василия Валитова. Музыканты исполнили произведения Баха, Сартори, Вивальди и даже отрывки из песен популярной группы Imagine Dragons.
Второе отделение концерта было посвящено джазу. Его белгородцам представил ансамбль «Мелодия» Георгия Гараняна. Зажигательные звуки джаза никого не могли оставить равнодушным — слушатели пританцовывали и щёлкали пальцами, задавая ритм джазменам.
Поразил всех вокал Мариам Мерабовой. Она считается одной из лучших исполнительниц джаза. Вместе с ансамблем также выступил «русский Фрэнк Синатра» Дмитрий Носков. Он не стеснялся на сцене и создал атмосферу бара — во время исполнения песни культового американца он закурил электронную сигарету и выпил виски.
Фестиваль продлится до 5 марта. В его рамках пройдёт конкурс молодых талантов, членами жюри которого станут сам Борислав Струлёв, пианист Александр Веришинин, скрипач Граф Муржа, худрук Белгородской филармонии Евгений Алешников, оперная певица Яна Бесядынская и кларнетист Дмитрий Хегай.
Широкой публике представят оперный концерт с участием симфонического и камерного оркестров, кинопоказ фильма «Красный призрак» и творческую встречу с его режиссёром Андреем Богатырёвым.
Стоит отметить, что за 10 лет фестиваля в нём приняли участие 150 артистов из 15 стран. Их концерты посетили более 20 тысяч зрителей, отмечают в филармонии.