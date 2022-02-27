Гладков назвал белгородские школы, которые закроют на дистанционное обучение

В своём утреннем обращении к белгородцам губернатор Вячеслав Гладков рассказал об изменениях в работе школ с начала следующей недели. В большинстве из девяти районов, где работу приостанавливали, школы и детские сады возобновят работу.
В обычный режим переводят учебные заведения в Вейделевском, Волоконовском и Борисовском районах, в Грайворонском городском округе, а также в Ровеньском районе, за исключением посёлка Верхнесеребрянского.
На дистанционном обучении остаются школьники в сёлах Муром и Середа Шебекинского городского округа, во всех десяти школах Краснояружского района. В Валуйском горокруге дистант останется в посёлке Дальний, селе Двулучное, селе Новопетровка, в сёлах Бутырки, Кукуевка, Старый Хутор и Герасимовка.
Затронут ограничения и Белгородский район, где удалённо будут работать Щетиновская, Журавлёвская, Яснозоренская, Октябрьская, Краснооктябрьская, Малиновская, Петровская и Краснохуторская школы.