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Гладков назвал белгородские школы, которые закроют на дистанционное обучение

27 февраля 05:03
Фото: Бел.Ру
В нескольких районах, где ранее детей отправили учиться домой, школы и детские сады вернутся к работе в обычном режиме. В то же время в четырёх муниципалитетах школьники продолжат учиться удалённо.

В своём утреннем обращении к белгородцам губернатор Вячеслав Гладков рассказал об изменениях в работе школ с начала следующей недели. В большинстве из девяти районов, где работу приостанавливали, школы и детские сады возобновят работу.

В обычный режим переводят учебные заведения в Вейделевском, Волоконовском и Борисовском районах, в Грайворонском городском округе, а также в Ровеньском районе, за исключением посёлка Верхнесеребрянского.

На дистанционном обучении остаются школьники в сёлах Муром и Середа Шебекинского городского округа, во всех десяти школах Краснояружского района. В Валуйском горокруге дистант останется в посёлке Дальний, селе Двулучное, селе Новопетровка, в сёлах Бутырки, Кукуевка, Старый Хутор и Герасимовка.

Затронут ограничения и Белгородский район, где удалённо будут работать Щетиновская, Журавлёвская, Яснозоренская, Октябрьская, Краснооктябрьская, Малиновская, Петровская и Краснохуторская школы.

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#Новости#Районы#Школы#Вячеслав Гладков#Дистанционное обучение#Губернатор#Общество
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