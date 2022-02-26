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Олег Медведев: Над Строителем под Белгородом не летают ракеты

26 февраля 13:37
Фото: telegram-канал «Война с фейками. Белгород»
В социальных сетях появились тревожные сообщения о том, что якобы над селом Вислое Яковлевского горокруга летают ракеты. Видеоопровержение главы округа опубликовал telegram-канал «Война с фейками. Белгород».

Сегодня суббота, 26 февраля. Вместе с заместителем по ЖКХ проводим еженедельный обход города Строитель, проконтролировали работу коммунальных служб. На этой неделе снова были, пусть и незначительные, нарекания на вывоз мусора. Посмотрели, как обстоят дела в этом направлении. В целом системы жизнеобеспечении как города, так и округа работают в штатном режиме, сбоев технологических, аварий, отключений у нас на текущий момент нет. Обстановка спокойная. Олег Медведев, глава администрации Яковлевского округа

Олег Медведев предложил жителям округа писать в комментариях на его страничке свои предложение или волнующие их проблемы. Их сегодня обязательно рассмотрят.

Напомним, ранее глава Яснозоренского сельского поселения Сергей Письменный опроверг информацию об обстрелах села Ясные Зори с территории Украины.

Власти опровергли информацию об обстрелах домов в Ясных Зорях под Белгородом
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#Новости#Строитель#Олег Медведев#Ракеты#Общество
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