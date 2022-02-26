Олег Медведев: Над Строителем под Белгородом не летают ракеты

Сегодня суббота, 26 февраля. Вместе с заместителем по ЖКХ проводим еженедельный обход города Строитель, проконтролировали работу коммунальных служб. На этой неделе снова были, пусть и незначительные, нарекания на вывоз мусора. Посмотрели, как обстоят дела в этом направлении. В целом системы жизнеобеспечении как города, так и округа работают в штатном режиме, сбоев технологических, аварий, отключений у нас на текущий момент нет. Обстановка спокойная. Олег Медведев, глава администрации Яковлевского округа