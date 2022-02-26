Митрополит Иоанн: Никогда не будет любви, если мы будем уничтожать друг друга

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн высказался о происходящем на Украине. По словам Владыки, митрополия уже давно молится за мир в соседней стране.
В ситуации войны священник должен молиться о мире, этого достаточно. Никто не понимает, что происходит, а когда не понимаешь, надо молиться. <…>. Моё дело — молиться за то, чтобы Господь дал нам вразумление. Никогда не будет любви, если мы будем уничтожать друг друга. Иоанн, митрополит Белгородский и Старооскольский
Также он привёл в пример цитату святого Николая Сербского, который отметил, что люди начинают искать справедливость, когда в них «оскудевает» любовь. При этом Владыка отметил, что чаще всего человек не знает, что такое справедливость.
Ранее о ситуации на Украине высказался экс-губернатор Белгородской области Евгений Савченко. По его мнению, регион стал плацдармом для сохранения мира, как и во время Великой Отечественной войны.
Свою позицию о происходящем в соседней стране высказывали музыкант Noize MC, учитель и блогер Андрей Федотов, а также депутат горсовета Екатерина Клоповская.