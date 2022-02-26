Митрополит Иоанн: Никогда не будет любви, если мы будем уничтожать друг друга

В ситуации войны священник должен молиться о мире, этого достаточно. Никто не понимает, что происходит, а когда не понимаешь, надо молиться. <…>. Моё дело — молиться за то, чтобы Господь дал нам вразумление. Никогда не будет любви, если мы будем уничтожать друг друга. Иоанн, митрополит Белгородский и Старооскольский