Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Митрополит Иоанн: Никогда не будет любви, если мы будем уничтожать друг друга

26 февраля 18:29
Фото: Бел.Ру
Владыка отметил, что будет молиться за то, чтобы «Господь дал нам вразумление». Его комментарий опубликовала Белгородская митрополия.

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн высказался о происходящем на Украине. По словам Владыки, митрополия уже давно молится за мир в соседней стране.

В ситуации войны священник должен молиться о мире, этого достаточно. Никто не понимает, что происходит, а когда не понимаешь, надо молиться. <…>. Моё дело — молиться за то, чтобы Господь дал нам вразумление. Никогда не будет любви, если мы будем уничтожать друг друга. Иоанн, митрополит Белгородский и Старооскольский

Также он привёл в пример цитату святого Николая Сербского, который отметил, что люди начинают искать справедливость, когда в них «оскудевает» любовь. При этом Владыка отметил, что чаще всего человек не знает, что такое справедливость.

Ранее о ситуации на Украине высказался экс-губернатор Белгородской области Евгений Савченко. По его мнению, регион стал плацдармом для сохранения мира, как и во время Великой Отечественной войны.

Свою позицию о происходящем в соседней стране высказывали музыкант Noize MC, учитель и блогер Андрей Федотов, а также депутат горсовета Екатерина Клоповская.

Известные белгородцы высказались о военной операции в Донбассе
Узнать подробнее

Материалы по теме
Больше 65 граждан Украины пришли в Белгородскую область после начала спецоперацииКак живут беженцы из ДНР и ЛНР в Белгороде и ШебекиноСотрудник белгородской погранслужбы ранен при обстреле с территории Украины
#Новости#Иоанн#Украина#Митрополит#Белгородская область#Владыка#Анастасия Федосеенко#Общество
Подпишитесь
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
В Белгороде УК заставляла жильцов покупать скамейки в подвал
Вчера, 19:59