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Как живут беженцы из ДНР и ЛНР в Белгороде и Шебекино

26 февраля 11:36
Фото: Бел.Ру
Жителей республик поселили в гостиницах. По их словам, питание и помощь организованы на нормальном уровне.
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Беженцы

По словам главы Шебекинского горокруга Владимира Жданова, люди живут в раздельных номерах. Тем, кто нуждался, дали одежду и все необходимые предметы быта. Помимо этого, для детей там функционирует игровая комната с воспитателем. Для взрослых организовали работу библиотеки.

Одна из беженок отметила, что их хорошо встретили в Белгородской области. Об этом женщина рассказала съёмочной группе телеканала «Мир Белогорья».

Постоянно люди из здравоохранения приходят и спрашивают: «Может, вам что-то нужно?». Питание четырёхразовое. Очень вкусно. Прям, как дома. Будто мамочка родная приготовила. беженка

В Белгороде беженцев разместили в гостинице «Амакс». Там им также предоставили номера со всеми удобствами. Люди получают медицинскую и психологическую помощь.

По данным «Белгород-медиа», беженцам выдали сим-карты для связи с родственниками. Также людям помогают с получением обещанных президентом 10 тысяч рублей на человека.

Для детей там тоже организовали игровую комнату. С ними работают аниматоры. Взрослые и вовсе просят позволить им поработать.

Я говорю: «Вы нам работу дайте — мы вам поможем. Если надо что-то помыть и так далее. Что сидеть весь день?». Галина Мозговая, беженка

Как отметил мэр Белгорода Антон Иванов, пока в гостинице находится 272 человека. Люди продолжают прибывать. Часть из них уже уехала к родственникам или в другие регионы.

Что касается гуманитарной помощи, то эвакуированные люди в основном нуждаются в игрушках для детей и подгузниках.

Напомним, 22 февраля в Белгородскую область прибыло 528 беженцев из республик. Их расселили в гостиницах в трёх муниципалитетах региона. Школьники будут учиться в дистанционном режиме.

Что касается питания, то взрослых обеспечили трёхразовым питанием. Дети едят по четыре раза в день. Помимо этого, людям выдают фрукты, воду и сладости.

В Ростовской области почти 200 беженцев пожаловались на условия размещения. В качестве протеста люди отказались от ужина.

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