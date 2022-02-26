Как живут беженцы из ДНР и ЛНР в Белгороде и Шебекино

По словам главы Шебекинского горокруга Владимира Жданова, люди живут в раздельных номерах. Тем, кто нуждался, дали одежду и все необходимые предметы быта. Помимо этого, для детей там функционирует игровая комната с воспитателем. Для взрослых организовали работу библиотеки.