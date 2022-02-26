Депутат Никита Румянцев из Белгородской области попал в санкционный список ЕС

Вечером 25 февраля Европейский союз (ЕС) ввёл очередной блок жёстких персональных санкций. Список дополнил депутат Госдумы от Белгородской области Никита Румянцев.
Также в санкционный список ЕС попали первые лица страны. В их числе президент России Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров, премьер-министр Михаил Мишустин и другие чиновники и политики.
Напомним, ранее Евросоюз ввёл санкции против трёх депутатов-единороссов Госдумы РФ от Белгородской области — Наталии Полуяновой, Валерия Скруга и Андрея Скоча. Парламентарий Полуянова новости обрадовалась и заявила, что «этим надо гордиться».
Брюссель внесла первых лиц страны и депутатов в санкционный список из-за ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками ДНР и ЛНР.