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Депутат Никита Румянцев из Белгородской области попал в санкционный список ЕС

26 февраля 12:06
Фото: личная страница Никиты Румянцева во "ВКонтакте"
Также в список попали первые лица страны. Это следует из документа, опубликованного Евросоюзом 25 февраля.

Вечером 25 февраля Европейский союз (ЕС) ввёл очередной блок жёстких персональных санкций. Список дополнил депутат Госдумы от Белгородской области Никита Румянцев.

Также в санкционный список ЕС попали первые лица страны. В их числе президент России Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров, премьер-министр Михаил Мишустин и другие чиновники и политики.

Напомним, ранее Евросоюз ввёл санкции против трёх депутатов-единороссов Госдумы РФ от Белгородской области — Наталии Полуяновой, Валерия Скруга и Андрея Скоча. Парламентарий Полуянова новости обрадовалась и заявила, что «этим надо гордиться».

Брюссель внесла первых лиц страны и депутатов в санкционный список из-за ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками ДНР и ЛНР.

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