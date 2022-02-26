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Бот для сообщений о ямах на дорогах заработал в Белгородской области

26 февраля 07:57
Фото: Бел.Ру
Бот в Telegram запустил Центр управления регионом (ЦУР) из-за того, что жители массово жалуются на эту проблему. Только в феврале в соцсетях сообщения о ямах оставили 235 раз. Теперь это можно сделать в одном канале.
Сюжет
Дороги

По данным ЦУР, ямы на дорогах – тема №1 каждую весну в Белгородской области. Из-за больших перепадов температуры асфальт не выдерживает и начинает лопаться, а появившиеся трещины быстро превращаются в ямы под механическим воздействием колёс. И дорожные рабочие не успевают залатать весь объём дыр на дорогах.

Весна 2022 года не стала исключением – белгородцы массово жалуются в социальных сетях на ямы в асфальте. Теперь такие сообщения можно оставлять в одном месте – для этого создан чат-бот в Telegram.

Он выполняет сразу несколько функций: отвечает на самые частые вопросы жителей о ямочном ремонте, собирает жалобы на ямы в конкретных местах и даёт телефоны специалистов, с которыми можно обсудить эту проблему, если хочется о ней поговорить.

Также бот принимает жалобы населения на дороги и тротуары, которые нужно почистить от снега и льда. Ответ на жалобу приходит в течение девяти рабочих часов.

Бот находится по ссылке: t.me/belghelp_bot

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#Новости#ЦУР#Ямочный ремонт#Центр управления регионом#Ямы на дороге#Дороги#Технологии
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