Бот для сообщений о ямах на дорогах заработал в Белгородской области

Бот в Telegram запустил Центр управления регионом (ЦУР) из-за того, что жители массово жалуются на эту проблему. Только в феврале в соцсетях сообщения о ямах оставили 235 раз. Теперь это можно сделать в одном канале.

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